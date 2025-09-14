רשות הבטיחות הניגרית NSIB פרסמה בסוף השבוע האחרון, את תוצאות חקירת האירוע ביולי האחרון במהלכו מטוס נוסעים של חברת התעופה הניגרית Air Peace סטה ממסלולו במהלך הנחיתה והחליק על המסלול.

על פי תוצאות התחקיר, הטייס וטייס המשנה נמצאו "חיוביים לאלכוהול". (בדיקת אתיל גלוקורוניד - EtG), דבר המצביע על צריכת אלכוהול לאחרונה. הרשות הניגרית בדקה גם את הטייסים וגם את אנשי הצוות - וגם שם הופתעו לגלות שאחד מהם נמצא חיובי לקנאביס (THC).

רשות הבטיחות של ניגריה (NSIB) חשפה כי המטוס נחת 2,264 מטרים מסף המסלול, הרבה מעבר לאזור הנחיתה המומלץ, ובסופו של דבר נעצר 209 מטרים לתוך המסלול הפנוי.

בזמן האירוע היו על סיפון המטוס מדגם בואינג 737 103 נוסעים ואנשי צוות, איש לא נפגע. על פי התחקיר הטייס פוטר, אך טייס המשנה חזר לתפקידו מאז. איש הצוות שנמצא חיובי לקנאביס ככל הנראה פוטר.

בהצהרה מטעם חברת התעופה הניגרית Air Peace שפורסמה בסוף השבוע נאמר כי טייס המשנה זוכה על ידי רשות התעופה האזרחית של ניגריה (NCAA), לאחר חקירות ראשוניות ואישור בריאות.

במהלך ראיון בסוף השבוע, גורמים בחברת התעופה Air Peace האשימו את ה-NSIB בעריכת "בדיקות מפוקפקות" במרכז לא רשום כדי לפגוע בתדמית של חברת התעופה.

גם הטייס, דיוויד ברנרד, וחבר צוות האוויר, מדונמה ויקטורי, דחו את התחקיר של רשות הבטיחות הניגרית (NSIB) שטען כי נמצאו חיוביים לאלכוהול ולקנאביס.

מר ברנרד אמר כי "לאחר ששילם הרבה כסף עבור בית ספר לטיסה, זה לא הוגן לפגוע במוניטין של מישהו על ידי האשמתו ללא ראיות", במיוחד כאשר הבדיקות נשלחות לבתי חולים שאינם מוכרים על ידי רשויות התעופה.

טייס המשנה אמר לאחר פרסום התחקיר "זה באמת רע מאוד. ב-72 השעות הקרובות, אם NSIB לא יחזרו בהם ממה שאמרו נגדי, אני חושב שאנחנו צריכים לתבוע. זו הוצאת דיבה טהורה".