ביולי האחרון מטוס נוסעים של חברת התעופה הניגרית Air Peace סטה ממסלולו במהלך הנחיתה והחליק על המסלול | על פי תחקיר של רשות הבטיחות הניגרית, הטייס וטייס המשנה נמצאו 'חיוביים לאלכוהול', איש צוות נוסף נמצא 'חיובי לקנאביס' | בחברה מכחישים את הטענות ומאיימים בתביעת דיבה (תעופה)
mChip, שבב בגודל כרטיס אשראי, המבצע בדיקת דם בתוך דקות. על פי דיווח ברשת BBC, המכשיר הוא בעצם מעבדת דם מזערית, שתוזיל באופן משמעותי את אפשרות ביצוע בדיקות דם. החוקרים יזמו את ההמצאה כדי לאפשר בדיקת דם זולה וניידת יכולה שתהווה פריצת דרך לאבחון זיהומים באזורים מרוחקים בעולם, כך מסרו מדענים על ההמצאה החדשה