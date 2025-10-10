מחקר שפורסם השבוע בארצות הברית חושף תמונה מדאיגה בנוגע למידע שבני נוער, ובעיקר בנים, נחשפים אליו ברשתות החברתיות. על פי סקר של גוף המחקר Common Sense Media, בו השתתפו מעל ל-1,000 בני נוער בגילאי 11–17, 73% מהבנים דיווחו שהם פוגשים מסרים של "גבריות דיגיטלית" ברשת, הכוללים עידוד לאגרסיה, דגש על כוח פיזי, חיים בזוהר וצבירת עושר.

הסקר גילה כי בני נוער שנחשפים לתכנים אלו בתדירות גבוהה דיווחו על הערכה עצמית נמוכה ותחושת בדידות. בנוסף, נמצא כי הם נוטים להדחיק רגשות ולעיתים חוששים להביע פחד או לבכות - מתוך תפיסה שהבעת רגש אינה הולמת גברים. באופן מפתיע, רוב הבנים לא חיפשו את התכנים הללו באופן יזום, אלא האלגוריתמים של הפלטפורמות החברתיות דאגו להכניס אותם אוטומטית אל תוך הפיד.

מעבר לכך, 91% מהבנים נחשפים למסרים שעניינם דימוי גוף וטיפוח - כמו המלצות לבגדים וטיפוח עור. בני נוער הצורכים תכנים אלה לעיתים קרובות חווים פי ארבע לחץ לשנות את המראה החיצוני שלהם.

החוקרים מציינים כי לא ניתן לקבוע קשר סיבתי מוחלט בין השימוש ברשתות לבין ההשפעות השליליות, אך מעריכים שההשפעות אף חמורות מהנתונים שעלו, משום שבנים המחזיקים בתפיסות גבריות מחמירות נוטים להפגין פחות פתיחות לקשיים רגשיים בראיונות ולכן ככל הנראה לא שיתפו בכנות מלאה על מצבם.

כיצד להתמודד?

החדשות הטובות, לדבריהם, הן שההורים יכולים לסייע לבניהם להבין, להתמודד ולנטרל את ההשפעה המזיקה של המסרים הללו. המומחים ממליצים לקיים שיח פתוח עם בני הנוער, לעודד אותם לספר על מה שראו ולברר ביחד את אמינות המידע שאליו נחשפים. שיחה לא הרשמית - למשל בשעת נסיעה ברכב - עשויה להפוך את השיחה לפחות מאיימת ולפתוח את בני הנוער לשתף יותר.

בנוסף, מסבירים המומחים, יש להראות דוגמה אישית ולשתף בחוויות אישיות - למשל בנוגע לביטוי רגשות - כדי לתת לבן תחושה שמותר להשתחרר מהסטנדרטים הישנים של "גבריות". חינוך לחשיבה ביקורתית כלפי המדיה וכינון סביבה רגועה ופתוחה לשיתוף בכל נושא יסייעו להתמודד עם הלחצים הקיימים ברשתות.

המחקר מדגיש כי הבנים פונים לעולם הדיגיטלי לעיתים קרובות מתוך צורך בהכוונה חברתית ובהשראה, וההורים, קרובי המשפחה והמחנכים צריכים להוות עבורם מודל חיקוי חיובי וליצור עבורם מסגרות תמיכה. עידוד לפעילות חברתית וקבוצות כגון ספורט, תיאטרון, גיימינג קבוצתי ורובוטיקה יסייעו לספק את הצרכים ההתפתחותיים של בני הנוער ולמתן השפעות מזיקות.

בסופו של דבר, המחקר מדגיש את ההשלכות האפשריות של חשיפה למסרים דיגיטליים מחזקים סטריאוטיפים, וממליץ להורים להחזיר את הדגש לחיים האמיתיים - שיח, דוגמה אישית ומודל חיובי - כדי לסייע לבנים להתמודד ולהתפתח בעולם המשתנה - ולצערנו, לא תמיד לטובה.