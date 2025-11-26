כיכר השבת
טבח ה-7.10

אחרי שחמאס תיעד והשתמש: צה"ל יחל לנטר מידע על חיילים ברשת | כך זה יעבוד

אחרי שחמאס השיג מידע מהרשת: צה״ל יתחיל לעקוב אחרי החיילים הסדירים ברשתות, וינטר את הפרסומים שלהם | המטרה: לוודא שלא נחשף מידע רגיש לאויב (צבא)

הגדר הפרוצה בשביעי באוקטובר (צילום: פלאש Abed Rahim Khatib/Flash90)

אחרי שנחשף כיצד ארגון הטרור חמאס השתמש במידע ברשת, לצורך טבח ה7.10, היום (רביעי) פורסם בגלי צה"ל כי צה"ל החליט להפיק לחקים, ולהקים מערך מודיעיני ענק שיעקוב אחרי הרשתות החברתיות של .

המעקב יתבצע לאורך כלל השנים בו כל חייל ישרת בצבא, וינסה לבלום את התופעה המדאיגה. בצה"ל מתכוונים להשתמש בתוכנה בשם ״מורפיוס״, העובדת על בסיס בינה מלאוכתית שתעקוב אחרי כל פרסום טקסט, תמונות, וסרטונים של החיילים.

המערכת שהוקמה למדה איך לנתח פרסומים של חיילים, ולדווח במקרה הצורך במקרה של חשיפת מידע רגיש - לבחינה של קצין מידע. בצה"ל הדגישו עבר כי אין לעלות תיעודים או תמונות של בסיסים, מוצבים, או אמל״ח מכל סוג שהוא

ברגע שהמערכת תזהה שהחייל פרסם משהו שחורג את כללי הביטחון, הוא יקבל הודעה אוטומיטית בו הוא יתבקש למחוק את הסרטון. המערכת צפויה לצאת לדרך בחודש דצמבר הקרוב.

אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

