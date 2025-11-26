מרחב הבלימה במושב יתד ( צילום: תחקיר צה"ל )

הדו"ח הרשמי שניתח את אירועי 7 באוקטובר ביישובי עוטף עזה הניח קביעה קשה ובלתי מתפשרת: צה"ל כשל באופן מוחלט במשימתו להגן על יישובי מערב הנגב, ובאופן ספציפי, לא עמד במשימת ההגנה על מושב יתד. התחקיר המקיף, שנערך במשך כשנה וחודשיים על ידי צוות בראשות תת-אלוף איתמר בן חיים, משרטט את גודל הסכנה ואת גודל הנס.

מול הכישלון המערכתי, התחוללה דרמה הרואית ששינתה את גורל היישוב: פעולותיהם המהירות, תוך חתירה בלתי פוסקת למגע, של כיתת הכוננות, אזרחי המושב וצוות החירום היישובי, הן שמנעו טבח בתושבי יתד. חשיפת ממצאי התחקיר מראה כי 11 מחבלים פשטו על המושב – מתוכם, עשרה מחבלים נכנעו ונעצרו על ידי כוח הגנת המושב. התחקיר נשען על מגוון עצום של חומרים: ראיונות עומק עם גיבורי כיתת הכוננות והתושבים, ניתוח קפדני של הקלטות קשר, סרטוני אבטחה, עדויות, תוצרי חקירות וחומר מודיעיני מגוון.

לוחמים במושב יתד ( צילום: תחקיר צה"ל )

קרב במושב יתד ( צילום: תחקיר צה"ל )

דקה אחר דקה: הקרב הבלתי נתפס

המתקפה על יתד נפתחה בשעה 06:29 עם מטח ירי תלול מסלול, שנועד להסוות את חדירת המחבלים. מייד, הרבש"ץ, שפעל בתושייה ובמהירות, הקפיץ את כיתת הכוננות והורה על סגירת שערים ופריסת כוח ההגנה.

ללא מענה: הניצחון בבית: במהלך סיור, הרבש"ץ וסגנו הצליחו ללכוד מחבל ראשון. ללא מענה מהחטיבה אליה דיווח, המחבל הועבר לשמירה אצל תושב המצויד באקדח פרטי. זמן קצר לאחר מכן, התקבלה שיחה בהולה מתושבת שדיווחה על ניסיון פריצה. כוח ההגנה הגיע מייד, ובפעולה משותפת ומסוכנת, כיתרו חבריו את המחבלים. אחד מחברי הכוח ירה לעבר מחבל שנצמד לחצר בית, פצע אותו קשות – ולבסוף עצר אותו במקום.

הגיבוי שמגיע באיחור ונפילת הגיבור

כוח צבאי משמעותי יותר בפיקודו של מח"ט פארן וכ-20 לוחמים זיהה קבוצת מחבלים והוכרז על היתקלות. במקביל, סרן (מיל') יפתח גורני ז"ל המשיך לנהל לחימה הרואית בסמוך לרכבים.

בזמן שהמח"ט דרש סיוע של מסוק קרב – בקשה שאושרה אך התממשה רק 40 דקות לאחר מכן – ניהל גורני קרב גבורה חסר סיכוי.

הוא דילג תחת אש בין הרכבים במטרה להוציא מפתחות, ובכך מנע מהמחבלים גישה לכלי הרכב. במהלך הדילוגים הקריטיים הללו, נפגע יפתח גורני ז"ל מאש המחבלים ונפל במקום. בשלב הבא חבר ללחימה טנק מגדוד קרקל, אשר בהכוונת המח"ט פגע בכ-20 מחבלים.

הלילה שלא נגמר: גל הפלישה השני שנבלם

הדרמה במושב יתד לא הסתיימה עם ירידת החשיכה. בשעה 03:00 לפנות בוקר (8 באוקטובר), התקבל דיווח מודיעיני על צפי להגעת גל נוסף של מחבלים.

בבוקר שלאחר מכן, תושב המושב שסרק את השדה נתקל בגל המחבלים השני. בתגובה יוצאת דופן, המחבלים נכנעו ונשכבו על הרצפה. התושב ההרואי דיווח לרבש"ץ על תפיסת חמישה מחבלים נוספים. בכך, הושלם ניצחון הגבורה של אזרחי יתד על גל הטרור.

חניון רעים ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

מסקנות חותכות: קריסת שרשרת הפיקוד מול רוח ההתנדבות

התחקיר הנוקב אישר באופן רשמי את הדרמה שהתחוללה וקבע כי בשעות הבוקר המוקדמות של 7 באוקטובר נפגעה שרשרת הפיקוד של צה"ל מרמת הפלוגה ועד החטיבה הדרומית. קריסה זו יצרה קושי חמור בגיבוש תמונת מצב ובתיאום פעולות ההגנה.

מנגד, הדגיש התחקיר את הגבורה האזרחית כגורם המציל היחיד כמובן במעטפת של סיעתא דשמיא

לוחמי כיתת הכוננות ותושבים נוספים פעלו "באחריות מרחיבה ותוך חתירה למגע", נטרלו ועצרו מחבלים ובכך מנעו פגיעה בנפש.

התחקיר ציין במיוחד את הקרב שניהל מח"ט פארן בכביש 232, אשר מנע הגעת גל גדול נוסף ליישובים והשפיע דרמטית על תוצאות הלחימה ומנע מהאויב לממש את תוכניותיו לתקוף את חבל שלום כולו.