בגלל הרשת החברתית: שני נערים בני 15 תובעים את אוסטרליה

צעירים מפעילים לחץ משפטי כנגד האיסור על שימוש במדיה החברתית לילדים מתחת לגיל 16 שהוגש לבית המשפט העליון של אוסטרליה, שבועיים בלבד לפני כניסתו לתוקף של החוק הייחודי בעולם.

קבוצת הקמפיין 'פרוייקט החופש הדיגיטלי' (Digital Freedom Project) מסרה כי פתחה בהליכים בבית המשפט העליון במטרה לחסום את החוק, כששני נערים בני 15, נואה ג'ונס ומייסי ניילנד, מוגדרים כתובעים בתיק.

על פי הצעת החוק, יותר ממיליון חשבונות של בני נוער מתחת לגיל 16 ייחסמו באוסטרליה כאשר האיסור על פלטפורמות כמו יוטיוב, טיקטוק, סנאפצ'אט, פייסבוק ואינסטגרם ייכנס לתוקף ב-10 בדצמבר.

בהצהרה, ציינה הקבוצה כי החוק מונע מהצעירים האוסטרלים את חירותם בתקשורת פוליטית, שהיא זכות משתמעת בחוקה, שכן באוסטרליה אין זכות מפורשת לחופש הביטוי. ההצהרה אף הוסיפה כי החוק "קיצוני ומוגזם". הנערה התובעת מייסי ניילנד ציינה כי החוק ימנע מהצעירים להביע את דעתם ברשת, והוסיפה: "צעירים כמוני הם הבוחרים של מחר, אין צורך להשתיק אותנו. זה מפחיד אותי".

לאחר פרסום ההודעה על התביעה, שרת התקשורת אניקה וולס מסרה לפרלמנט כי ממשלת המרכז-שמאל בראשות ראש הממשלה אנתוני אלבנס לא תוותר בפני איומים ואתגרים משפטיים. "למרות שאנו נתקלים באיומים ואתגרים משפטיים מצד אנשים עם מניעים נסתריים, ממשלת אלבנס לעבודה נשארת איתנה לצד ההורים ולא לצד הפלטפורמות," אמרה.

על פי הממשלה, מחקרים מראים כי שימוש יתר במדיה החברתית מזיק לבני נוער, כולל הפצת מידע שגוי, עידוד בריונות ותיאוריות מזיקות לגבי דימוי גוף. חברות שיפרשו מהאיסור עלולות לעמוד בפני קנסות עצומים של עד 49.5 מיליון דולר אוסטרלי - מעל 100,000 מיליון שקל.