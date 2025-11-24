משבר המים: בדיקות חיוניות יופסקו בעוד שישה שבועות

המפל הנסתר ליד פתח תקוה ( צילום: יהודה ג )

גורמים במערכת הבריאות מביעים חשש עמוק ומזהירים מפני סכנה מיידית לבריאות הציבור, זאת לאחר שהתברר כי בשל מחסור חמור במשאבים והיעדר תקצוב מתאים, הופסקו בדיקות איכות קריטיות למי השתייה ולמי הים, כמו גם בדיקות לאיתור מזהמים מסוכנים במים. ההחלטה, שצפויה להיכנס לתוקף החל מינואר 2026, עלולה לחשוף את אזרחי המדינה למחלות זיהומיות קשות.

המכתב הדרמטי: אילו בדיקות יופסקו? במכתב רשמי ומדאיג שנשלח בתחילת החודש האחרון לרופאים המחוזיים, הודיעה מנהלת המעבדה הארצית לבריאות הציבור, ד"ר נועה טיימן ירדן, כי שורה של בדיקות חיוניות תופסקנה באופן זמני החל מינואר 2026, עד לחידוש מלאי המשאבים. בין הבדיקות שיופסקו נמצאות: בדיקות מיקרוביולוגיות למי שתייה – במקורות מים, במערכות אספקה מרכזיות ובמוסדות רפואה (כגון בתי חולים). מהומה במליאה: לזימי סולקה בכוח מהדוכן בעקבות דבריה, "יש גבול!" | צפו יאיר טוקר | 23:23 אלימות חמורה: אישה נרצחה ביריות באזור השרון, החמוש ירה לכל עבר קובי רוזן | 22:21 בדיקות מי ים – המיועדות להבטיח את בטיחות הרחצה בחופים.בדיקות מזהמים ספציפיים – כולל איתור חיידק הכולרה בנחלים ואיתור חיידק הליגיונלה במים. הפסקת הבדיקות הכימיות המבוצעות על ידי המעבדה הודיעה אף היא על הפסקת פעילותה החל מהתאריך הנקוב. ד"ר טיימן ירדן ציינה במכתבה כי הפסקת הבדיקות היא תוצאה ישירה של: "מחסור חמור במשאבים, [כולל] חומרים כימיים, מצעים, אמצעים מתכלים ותמיכה במכשור, והיעדר תקציב שוטף לחידוש מלאי או צפי לחידושו". מומחים מזהירים: "כולרה יכולה לגרום למגפה" ההודעה הדרמטית של המעבדה הארצית עוררה תגובות קשות בקרב מומחי בריאות הציבור. פרופ' חגי לוין, יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל, מביע זעזוע מהמצב וחושף בפני Yent את הסכנות הטמונות בהפסקת הבדיקות: "בלי מים אין חיים. כולרה למשל, עלולה לגרום לשלשולים קשים, הקאות, התייבשות ואף מוות. כולרה יכולה להתפשט ולגרום למגפה", הוא מזהיר. פרופ' לוין מצביע גם על הסכנה שבהפסקת בדיקות הליגיונלה, חיידק שעלול לגרום למחלה המתבטאת בין השאר בחום, כאבי שרירים ובמקרים קשים אף דלקת ריאות.

פרו' חגי לוין ( צילום: כיכר )

ביקורת חריפה: "הממשלה מסכנת את הבריאות שלנו"

יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור ממשיך ומותח ביקורת חריפה על הדרגים הפוליטיים, ומטיל עליהם את האחריות הישירה למצב:

"הממשלה מסכנת את הבריאות שלנו כשהיא לא מתקצבת בדיקות חיוניות במי השתייה. בריאות הציבור מופקרת בלי בדיקות לנוכחות מזהמים כימיים וביולוגיים".

פרופ' לוין אף מוסיף אלמנט מטריד נוסף: "אין אפילו כתובת לפנות אליה, שכן בשל משבר פוליטי אין כרגע שר בריאות [מתפקד]".

תגובת משרד הבריאות: מחכים לאוצר

משרד הבריאות, שתחת אחריותו פועלת המעבדה הארצית, מסר תגובה המאשרת למעשה את הפער התקציבי ואת הבעיה הבירוקרטית:

"בשל העובדה שהפנייה לקראת סוף השנה טרם אושרה בוועדת הכספים, נוצר פער תקציבי. משרד הבריאות עובד עם הגורמים הרלוונטיים במשרד האוצר בנושא".

נכון לעכשיו, הציבור נותר בחוסר ודאות בנוגע למועד חידוש הבדיקות החיוניות, כאשר מועד כניסת ההפסקות לתוקף הולך ומתקרב.