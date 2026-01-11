הכריש בן ה-400 שנה שחשף את הסוד לעיניים חדות

הישנונן הגרינלנדי (Somniosus microcephalus), אחד מבעלי החיים המסתוריים ביותר בעומקי הים הארקטי, הוא כריש ענק האוחז בשיא עולמי של אריכות ימים - מאות שנים של חיים איטיים במעמקים הכהים והקרים של צפון האוקיינוס האטלנטי כשהכריש המבוגר ביותר המוכר למדע הוא בן כ-400 שנה.

הוא שוכן סביב חופי גרינלנד, קנדה, נורווגיה ואיסלנד, נע באיטיות וקונה את שמו משגרת יומו הרדומה. אף שבשרו רעיל ואינו ראוי למאכל ללא יישון ממושך, בני אדם צדו אותו במשך דורות לצורך הפקת שומן. גופו האטי, אורכו המרשים - שיכול להגיע עד 6.4 מטרים ומשקלו למעלה מטון - ותוחלת חייו יוצאת הדופן הופכים את הישנונן הגרינלנדי לנושא מחקר מסקרן החושף כיצד ניתן לשמר חיים כמעט נצחיים במעמקי האוקיינוס הקפואים.

הגילוי המחקרי

למרות גילו שעשוי להגיע ל־400 שנה, הישנונן הגרינלנדי, שומר על ראייה תפקודית הודות למערכת תיקון DNA עוצמתית המונעת נזק ברשתית. כך עולה ממחקר עדכני שפורסם ב־Nature Communications בתחילת ינואר 2026 על ידי צוות חוקרים מאוניברסיטת קליפורניה באירוויין (UCI) בשיתוף אוניברסיטת בזל שבשווייץ.

החוקרת הראשית, ד"ר דורותה סקוברונסקה־קרבצ'יק, בחנה יחד עם עמיתיה עיניים של כרישי גרינלנד שנלכדו בין השנים 2020 ל־2024 ליד תחנת המחקר הארקטית של אוניברסיטת קופנהגן באי דיסקו, גרינלנד. בניגוד לציפיות, גם בעיניים של פרטים בני יותר ממאה שנה לא נמצאו סימנים לניוון רשתית או למוות תאי.

ראייה מותאמת לאריכות ימים קיצונית

בבדיקות המיקרוסקופיות התגלו קולטני אור (תאי מוטה) ארוכים וצפופים במיוחד, יחד עם חלבוני ראייה מסוג רודופסין הרגישים במיוחד לאור כחול - בדיוק לטווח האור שחודר למעמקי המים הארקטיים. ריצוף RNA של הרשתית חשף כי כל קבוצות תאי הראייה - כולל תאי עצב ותאי תמיכה (תאי גלייה) - נשארות שלמות ופעילות גם לאחר מאות שנות חיים.

בנוסף התגלה ביטוי גבוה במיוחד של גנים הקשורים לתיקון נזקי DNA - בעיקר קומפלקס ERCC1-XPF, הידוע כמגן על יציבות הגנום. לפי החוקרת אמילי טום, דוקטורנטית ב־UCI שחקרה עיני כרישים שגילם הוערך בכ־200 שנה, חלבון הרודופסין ברשתית נשאר פעיל גם בגיל מופלג במיוחד.

רמזים לרפואה האנושית

החוקרים משוכנעים שהבנת מנגנון ההגנה של כרישי גרינלנד עשויה לסלול את הדרך לפיתוח טיפולים חדשים במחלות עיניים הקשורות לגיל, כגון ניוון מקולרי וגלאוקומה. "אנחנו יכולים ללמוד המון על ראייה ואריכות ימים ממינים שחיים מאות שנים," אמרה אמילי טום (Emily Tom), דוקטורנטית לרפואה־מדע (Physician-Scientist) באוניברסיטת קליפורניה אירוויין (UCI), שהיתה אחת ממחברות המאמר.

עם בגרות שמגיעה רק סביב גיל 150, כריש גרינלנד נחשב לחולייתן הארוך-ימים ביותר בעולם - וכעת גם למפתח אפשרי לשימור הראייה האנושית לאורך זמן.