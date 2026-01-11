כיכר השבת
בלי משקפיים לעולם

הכריש בן ה-400 שנה שחשף את הסוד לעיניים חדות

מנגנון תיקון ה-DNA בעין של הכריש הזקן בעולם מאפשר לו לשמור על ראייה תקינה במשך מאות שנים - ומעניק למדענים רמזים אפשריים לטיפול במחלות עיניים הקשורות בגיל | מחקר חדש של אוניברסיטת קליפורניה באירוויין חושף כיצד בעלי חיים ארקטיים אלה מגנים על הרשתית מפני ניוון והזדקנות (בעולם)

הישנונן הגרינלנדי (צילום: Hemming1952 )

הישנונן הגרינלנדי (Somniosus microcephalus), אחד מבעלי החיים המסתוריים ביותר בעומקי הים הארקטי, הוא כריש ענק האוחז בשיא עולמי של אריכות ימים - מאות שנים של חיים איטיים במעמקים הכהים והקרים של צפון האוקיינוס האטלנטי כשהכריש המבוגר ביותר המוכר למדע הוא בן כ-400 שנה.

הוא שוכן סביב חופי גרינלנד, קנדה, נורווגיה ואיסלנד, נע באיטיות וקונה את שמו משגרת יומו הרדומה. אף שבשרו רעיל ואינו ראוי למאכל ללא יישון ממושך, בני אדם צדו אותו במשך דורות לצורך הפקת שומן. גופו האטי, אורכו המרשים - שיכול להגיע עד 6.4 מטרים ומשקלו למעלה מטון - ותוחלת חייו יוצאת הדופן הופכים את הישנונן הגרינלנדי לנושא מחקר מסקרן החושף כיצד ניתן לשמר חיים כמעט נצחיים במעמקי האוקיינוס הקפואים.

הגילוי המחקרי

למרות גילו שעשוי להגיע ל־400 שנה, הישנונן הגרינלנדי, שומר על ראייה תפקודית הודות למערכת תיקון DNA עוצמתית המונעת נזק ברשתית. כך עולה ממחקר עדכני שפורסם ב־Nature Communications בתחילת ינואר 2026 על ידי צוות חוקרים מאוניברסיטת קליפורניה באירוויין (UCI) בשיתוף אוניברסיטת בזל שבשווייץ.

החוקרת הראשית, ד"ר דורותה סקוברונסקה־קרבצ'יק, בחנה יחד עם עמיתיה עיניים של כרישי גרינלנד שנלכדו בין השנים 2020 ל־2024 ליד תחנת המחקר הארקטית של אוניברסיטת קופנהגן באי דיסקו, גרינלנד. בניגוד לציפיות, גם בעיניים של פרטים בני יותר ממאה שנה לא נמצאו סימנים לניוון רשתית או למוות תאי.

ראייה מותאמת לאריכות ימים קיצונית

בבדיקות המיקרוסקופיות התגלו קולטני אור (תאי מוטה) ארוכים וצפופים במיוחד, יחד עם חלבוני ראייה מסוג רודופסין הרגישים במיוחד לאור כחול - בדיוק לטווח האור שחודר למעמקי המים הארקטיים. ריצוף RNA של הרשתית חשף כי כל קבוצות תאי הראייה - כולל תאי עצב ותאי תמיכה (תאי גלייה) - נשארות שלמות ופעילות גם לאחר מאות שנות חיים.

בנוסף התגלה ביטוי גבוה במיוחד של גנים הקשורים לתיקון נזקי DNA - בעיקר קומפלקס ERCC1-XPF, הידוע כמגן על יציבות הגנום. לפי החוקרת אמילי טום, דוקטורנטית ב־UCI שחקרה עיני כרישים שגילם הוערך בכ־200 שנה, חלבון הרודופסין ברשתית נשאר פעיל גם בגיל מופלג במיוחד.

רמזים לרפואה האנושית

החוקרים משוכנעים שהבנת מנגנון ההגנה של כרישי גרינלנד עשויה לסלול את הדרך לפיתוח טיפולים חדשים במחלות עיניים הקשורות לגיל, כגון ניוון מקולרי וגלאוקומה. "אנחנו יכולים ללמוד המון על ראייה ואריכות ימים ממינים שחיים מאות שנים," אמרה אמילי טום (Emily Tom), דוקטורנטית לרפואה־מדע (Physician-Scientist) באוניברסיטת קליפורניה אירוויין (UCI), שהיתה אחת ממחברות המאמר.

עם בגרות שמגיעה רק סביב גיל 150, כריש גרינלנד נחשב לחולייתן הארוך-ימים ביותר בעולם - וכעת גם למפתח אפשרי לשימור הראייה האנושית לאורך זמן.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר