תעלומה במצולות: מי מעלים כרישים לבנים במצרי סיציליה?

כריש לבן ( צילום: שאטרסטוק )

בעוד שחוקרים מנסים נואשות לאתרם במצולות, הכרישים הלבנים של הים התיכון הולכים ונעלמים, אך לא בגלל סיבות מסתוריות, אלא בשל דיג תעשייתי ובלתי חוקי המתרחש לאור יום.

מחקר חדש שפורסם בסוף שנת 2025 חושף תמונה עגומה: לפחות 40 כרישים לבנים נקטלו לאורך חופי צפון אפריקה בשנה האחרונה בלבד. הדבר דוחף את האוכלוסייה, המוגדרת ממילא ב"סכנת הכחדה חמורה", אל עבר הכחדה מוחלטת מהאזור. צוות חוקרים בראשות ד"ר פרנצ'סקו פרטי מאוניברסיטת וירג'יניה טק בילה שבועיים במיצרי סיציליה המעוז האחרון של הכרישים הלבנים בים התיכון, בניסיון להצמיד תג לווייני לכריש לבן, הישג שטרם בוצע באזור זה. החוקרים השתמשו בטכנולוגיות מתקדמות, דגימות DNA של מי ים ו-3 טונות של פיתיון שנועד ליצור שובל ריח למרחקים. למרות זאת, הם לא הצליחו למצוא ולו כריש לבן אחד, ותיעדו רק הצצה חטופה לכריש כחול בודד.

מצרי סיציליה ( צילום: שאטרסטוק )

באופן אירוני, בזמן שהמדענים חיפשו את הכרישים בים והתאכזבו מהמערכת האקולוגית המידרדרת, הם קיבלו דיווחים על כריש לבן צעיר שנתפס ונהרג במרחק של 20 מייל ימי בלבד מהם.

חקירה של ה-BBC אימתה סרטונים מהרשתות החברתיות המראים כרישים מוגנים נגררים מתים לנמלים באלג'יריה ובטוניסיה, כשסנפיריהם וראשיהם מוצגים למכירה בשווקי הדגים המקומיים. למרות ש-24 מיני כרישים מוגנים על פי חוק בינלאומי האוסר על מכירתם או החזקתם, האכיפה אינה עקבית והחוקים אינם מטפלים ביעילות ב"שלל לוואי" מקרי.

הסיבה להמשך הציד, למרות האיסורים, טמונה במציאות הכלכלית הקשה של קהילות דייגים עניות בצפון אפריקה. שרה אלמברוק מהאגודה הלובית לביולוגיה ימית מסבירה כי עבור דייגים רבים, הבחירה היא בין שימור המין לבין היכולת להאכיל את ילדיהם.

עם זאת, ג'יימס גלאנסי מארגון Blue Marine טוען כי קיימת "תקווה פרדוקסלית" בעובדה שהכרישים עדיין מופיעים בשווקים, שכן הדבר מעיד על כך שהם עדיין קיימים בטבע.

המומחים מדגישים כי אם מדינות הים התיכון יפעלו יחד במהירות, יספקו הכשרה לדיג בר-קיימא ויאכפו את החוקים, עדיין קיים סיכוי לשיקום האוכלוסייה לפני שתיעלם לנצח מהמצולות.