פריצת דרך עולמית נרשמה בתחום מיחזור הפלסטיק כאשר צוות מחקר אמריקני הצליח לפתח תהליך ישיר שממיר בקבוקי שתייה חד-פעמיים למרכיבים מרכזיים בסופרקבלים - התקני אגירת אנרגיה בעלי ביצועי שיא. החוקרים בראשות פרופ' יון האנג הוא פיתחו לראשונה סופרקבל שלם עשוי כולו מפוליאתילן טרפתלאט (PET), החומר שמרכיב את מרבית בקבוקי השתייה בעולם. בכך, הם יצקו יסודות לטכנולוגיה שמאפשרת הפיכת פסולת עולמית - מעל 500 מיליארד בקבוקים בשנה - למשאב טכנולוגי מבוקש, ומסייעים גם בהתמודדות עם בעיית הפסולת וגם בקידום אנרגיה נקייה ואפקטיבית.

התהליך כולל שתי שיטות חדשניות: הכנת אלקטרודות באמצעות חימום גרגרי פלסטיק מעורבבים בסיד לטמפרטורה דמוית תנור - כ-700 מעלות צלזיוס - לקבלת חומר פחמן נקבובי ומוליך חשמלית. המרכיב השני, "הספייסר", מיוצר מחתיכות פלסטיק בעלות תבנית חורים ייחודית, שנעשית במחט מחוממת ומאפשרת זרימת זרם יעילה ושמירה על בידוד האלקטרודות.

הסופרקבל המפותח מציג יכולות מרשימות ושומר על 79% מהקיבול לאחר מאות מחזורי טעינה, תוצאה שעולה אפילו על מקביליו המבוססים על חומרים מסורתיים כמו זכוכית. בנוסף, העלות הנמוכה והאפשרות למחזור חוזר של הרכיב כולו מעניקות לטכנולוגיה יתרונות כלכליים וסביבתיים מהותיים.

חוקרי האוניברסיטה צופים כי הטכנולוגיה תבשיל לשוק המסחרי בתוך חמש עד עשר שנים - בדיוק בזמן בו עולה הביקוש הגלובלי לפתרונות אגירה בני קיימא וממחזרים. החידוש מסמן את ראשיתו של עידן מעגלי חדש - בו מוצרי פסולת מקבלים חיים נוספים כמוצרי אנרגיה חכמים במגוון תעשיות, דוגמת תחבורה, מוצרי אלקטרוניקה ותעשיות מתקדמות אחרות.