בעוד החלום האמריקאי לשוב אל פני הירח זוכה לכותרות בארה"ב, המעצמה הסינית כבר מגבשת ביצוע ויוצאת לדרך. סין הודיעה כי משימת Chang’e-7 לשיגור רובוטים חוקרים לקוטב הדרומי של הירח תצא לדרכה ב-2026, כשהיעד הוא איתור מים קפואים והכנה לניצול תשתיות. המשימה משלבת נחיתה, רובוט סיור ואפילו רכיב המעופף שיוכל להגיע למכתשים מוצלים שתנאי הקרינה והטמפרטורה בהם ייחודיים.

בהמשך, כבר ב-2028, מתוכננת משימת Chang’e-8 שתסמן את הניסיון הראשון בהקמת תחנה מדעית קבועה על הירח, הכוללת ניסויים בבנייה במדפסת תלת-ממד וטכנולוגיות לכריית משאבים מקומיים. סין כבר ייצרה תקדים היסטורי כשנחתה ב-2024 עם Chang’e-6 על הצד הרחוק של הירח והחזירה דגימות - לראשונה בהיסטוריה האנושית.

המרוץ אינו רק בין מדינות. חברות מסחריות כמו Interlune האמריקאית נכנסות לזירה עם תוכניות שאפתניות לכרות הליום-3 - איזוטופ נדיר ואנרגטי שהפיכתו למשאב תעשייתי עשויה להגיע לפי הערכות לערך של מאות מיליוני דולרים בשנה.

Interlune מתכננת הדגמה על הקרקע כבר ב-2027 ומפעל ניסוי לפעולה מלאה עד שנת 2029 כשאפילו משרד האנרגיה האמריקאי כבר חתום כלקוח. המשימות הסיניות לא מסתפקות במים להפקת חיים ודלק, אלא תעדפנה איתור והפקה של חומרים נדירים שמבשרים פוטנציאל מהפכני לאנרגיה נקייה בעתיד הרחוק.

אך בינתיים, ארה"ב מתמודדת עם קשיים לוגיסטיים: דחיות במועדי שיגור, תלות ביכולות טכנולוגיות של SpaceX (שטרם הוכיחה את שלבי ההנחתה והעברת הדלק בחלל), ואיומים חוזרים ונשנים מצד סין שלטענתה בהחלט תוכל להקדימם אל אדמת הירח.