במרוץ חסר תקדים לחלל, SpaceX משלבת היום שני מבצעים היסטוריים: ראשית, חברת החלל הגדולה שלחה את החללית 'דרגון' ממתחם השיגור בפלורידה כשהיא נושאת עמה למעלה מ-5,000 פאונד של ניסויים מדעיים וחומרי אספקה חיוניים לאסטרונאוטים בתחנת החלל הבינלאומית. בין המטענים ניתן למצוא מחקר חדשני במניעת אובדן עצם, פיתוח שתלים רפואיים בהדפסת תלת-ממד לטיפול בנזק עצבי, וניסוי ביופרינטינג של רקמת כבד לבדיקת התפתחות כלי דם בתנאי מיקרו-גרביטציה. ד"ר שון דאפי מנאס"א הדגיש כי "הטיסה תבחן הדפסת חלקי מתכת וביופרינטינג של רקמות בגבול החלל - טכנולוגיות קריטיות לתמיכה וביטחון המשימות העתידיות לירח ולמאדים."

החללית אמורה להישאר עד חודש דצמבר במסלול סביב כדור הארץ, ותבצע לראשונה גם ניסויי "reboost" - העלאת גובה התחנה באמצעות מערכת ההנעה הקבועה בתא המטען שלה, במאמץ לשפר את שימור גובה התחנה ששימשה עד כה בעיקר מערכות רוסיות. הניסויים יתבצעו במהלך ספטמבר ועד סוף 2025, ומסמנים מפנה של ממש בתחזוקת התחנה בהובלת חברות פרטיות.

בהמשך היום, כל העיניים מופנות דרומה - למתקן Starbase שבטקסס, שם SpaceX צפויה לנסות את שיגור הניסוי העשירי של רקטת הענק Starship, בשעה 19:30 (שעון החוף המזרחי). זהו הניסיון הראשון למטוש במים ולא ניסוי "תפיסת צ'ופסטיקס" המפורסם, במטרה לבחון תצורת מנועים חלופית ושימושית בעתיד. השלב העליון ינסה לשגר שמונה מדמי-לוויינים של Starlink כמו גם בדיקות כניסה מחדש שנועדו לבדוק את קצה חוזק החומרים במערכת.

המשימה עוררה עניין רב לאור שלושה ניסיונות כושלים מתחילת השנה ופיצוץ קרקעי במתקן ביוני האחרון, ונתפסת כקריטית עבור תוכנית "ארטמיס" של נאס"א לשיגור אדם לירח ולחזון של אילון מאסק להקים מושבת מאדים. שיגור הגיבוי מתוכנן ל-25 וב-26 באוגוסט, למקרה של תקלה טכנית.

SpaceX חווה יום שיעצב את עתיד חקר החלל המסחרי, תוך שילוב מדע פורץ דרך ובדיקת כלי השיגור שאמורים להוביל את האנושות לעשור החדש של ההתיישבות מחוץ לכדור הארץ.