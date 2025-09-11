כיכר השבת
היהודי שבעט במאסק, צ'ארלי קירק בנאום חובה - והיהודייה שחזרה מעיראק | צפו 

פרטים חדשים על התקיפה בדוחא | גדולי ישראל פרסמו מכתב תמיכה בבחור ישיבה שנכלא | 24 שנים לפיגועי הטרור בניו יורק |משפיען פרו - ישראלי נורה במהלך כנס ביוטה | אליזבט צורקוב שבה לישראל מהכלא בעיראק | לארי אליסון מוביל בהון אישי | ותיעוד קיצוני אחרי התחזית | צפו

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

ישראל חיסלה בכירי חמאס בקטאר פרטים נוספים מתבררים על התקיפה בדוחא, שבוצעה נגד בכירי חמאס, האחראים לטבח וכשלון המשא ומתן לשחרור החטופים. תחילה נשקלה תקיפה בטורקיה, אך החשש מתגובה מדינית העביר את המבצע לדוחא, תוך עדכון טראמפ.

סערה בעולם החרדי גדולי ישראל פרסמו מכתב תמיכה בבחור ישיבה נכלא, השוו את עמידתו ליוסף הצדיק ולגדולי ישראל מהעבר. אמש התקיימה עצרת מחאה מול כלא 10 בהשתתפות אדמו"רים וחסידויות.

היום ה-11 בספטמבר 24 שנים יום הזיכרון לפיגועי הטרור בניו יורק - קריסת מגדלי התאומים וכמעט 3,000 הרוגים.

צ'ארלי קירק נרצח ביוטה: טראמפ הוריד דגלים לחצי התורן והאשים את השמאלנים הרדיקלים.

החוקרת ישראלית אליזבט צורקוב שבה לישראל אחרי שנתיים וחצי בשבי בעיראק, ללא תמורה, והועברה לבית חולים שיבא.

לארי אליסון מוביל את המקום הראשון בהון אישי של־393 מיליארד דולר בזכות ביקוש לשירותי ענן ובינה מלאכותית.

מזג אוויר עלייה קלה בטמפרטורות.

כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

