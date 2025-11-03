בעקבות ההצלחה של חמשת המחזורים הראשונים בהשתתפות מעל 500 תלמידים, תכנית "מיגו", המיזם של קרן קמ"ח ומשרד העבודה להכשרת גברים חרדים במקצועות ההנדסה והטכנולוגיה, מתרחבת ומודיעה על פתיחת ההרשמה למחזור השישי. המסלולים במחזור הנוכחי נבחרו בקפידה בהתאם לדרישות העדכניות של שוק התעסוקה, במטרה להבטיח השמה איכותית ומהירה לבוגרים.

המעסיקים כבר מחכים לעובדים: התכנית, בשיתוף פעולה עם חברות מובילות בתעשייה, מציעה מעטפת ליווי מלאה מההרשמה ועד ההשמה בעבודה, עם מימון לימודים ומלגות קיום.

המחזור החדש שיפתח בתחילת חודש כסלו (23.11), מציע מגוון רחב של מסלולי לימוד בפריסה ארצית. החל ממחזור זה, בנוסף למסלול תוכנה שמתקיים במסגרת לימודי יום - למי שמעוניין במקצוע תוך 14 חודשים, נפתח גם מסלול לימודי ערב המאפשר שילוב אידיאלי בין לימודים, עבודה וחיי משפחה. בין המסלולים ניתן למצוא: מסלולי בוקר לפיתוח תוכנה בבני ברק ובירושלים, מסלול ערב להנדסה אזרחית (בניין) בבני ברק, מסלולי ערב להנדסת מכונות עם התמחות במכטרוניקה בירושלים ובחיפה, וכן מסלול ערב להנדסת אלקטרוניקה בנתיבות.

התכנית מיועדת לחרדים צעירים ובעלי משפחות המעוניינים לרכוש מקצוע מתגמל, מבלי לוותר על מסגרת חייהם. בשלב הראשון, המשתתפים לוקחים חלק במכינה טכנולוגית, הכוללת לימודי אנגלית ומתמטיקה, פיתוח כישורים רכים והכנה לעולם העבודה, השלב הבא כולל הכשרה מקצועית, בהתאם לתחום הלימודים והמסלול הנבחר. התכנית מתקיימת בשיתוף פעולה הדוק עם מכללות מובילות ועם חברות הייטק ותעשייה, המעורבות בבניית תכניות הלימוד ומסייעות בקליטת הבוגרים. כל אחד מהמסלולים נבנה תוך התאמה מלאה לאורח החיים החרדי, מתוך הבנה מעמיקה של צרכי המשתתפים.

מנכ"ל מיגו, איציק קרומבי, מדגיש כי מדובר בלימודים ברמה גבוהה שמטרתם להכשיר עובדים איכותיים ומקצועיים. "התכנית לא נועדה רק להכשיר לתעסוקה, אלא ובעיקר לפתוח דלתות אמיתיות לתעסוקה איכותית, המותאמת לערכים ולאורח החיים של הציבור החרדי. אנו מספקים מעטפת ליווי מלאה, החל מהכוונה אישית בשלב ההרשמה, דרך פרקטיקום והכנה לראיונות עבודה, ועד לחיבורים ישירים עם מעסיקים פוטנציאליים".

בוגרי התכנית משתלבים בהצלחה במגוון תפקידי מפתח, מפיתוח מערכות מתקדמות ועד לתפקידי ניהול ופיקוח בתחומי הבנייה והתשתיות, כאשר חלקם משתלבים בעבודה איכותית עוד במהלך הלימודים. "גייסתי לצוות שלי שני בוגרים ממיגו," אומר יעקב כהן, מנהל מחקר ופיתוח בחברת ארניקס. "שניהם השתלבו והתקדמו במהירות." רק בשבוע האחרון, נקלטו עוד שלושה מבוגרי המחזורים הקודמים של התכנית, במשרות פיתוח איכותיות בחברות מובילות.

שכר הלימוד מסובסד במלואו, ובנוסף מוענקת למשתתפים מלגת קיום חודשית, בכפוף לעמידה בתנאי נוכחות והצלחה בלימודים. ימי המיון למחזור הקרוב יתקיימו בימים הקרובים במרכזי כיוון ברחבי הארץ.