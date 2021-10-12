הנה מתכון לעוגיות פלא שיגרמו לכל מי שיטעם אותן לבקש עוד. עוגיות 'רעידת אדמה', שזכו לשמן בזכות המראה הייחודי שלהן, הן בדיוק מה שהן נשמעות: פיצוץ של טעם ומרקם שיסעיר את כל החושים. הן פריכות מבחוץ, רכות ואווריריות מבפנים ונמסות בפה. וכל זה במעט מאוד עבודה. אז בואו להכין את עוגיית החלומות שלכם (אוכל ומתכונים)
העוגיות המושחתות הללו עשויות מבצק עוגיות שוקולד פשוט, עם אבקת קקאו. מצננים אותו, יוצרים כדורים ואז מניחים סוכריית קרמל במרכז כל אחד, מגלגלים באבקת סוכר ואופים. הקרמל נמס בתוך העוגיה והופך ללעיס ונמתח ואתם מקבלים יצירת מופת של עוגיה (מתכונים, אוכל)
רובכם בוודאי מכירים את העוגיות הסדוקות בטעם שוקולד שמכונות גם "מושלגות". אז אם אתם אניני טעם וחובבים קינוחי לימון, המתכון הבא בדיוק בשבילכם. הפרי החמצמץ מעניק להן נופך מרענן וטעם מיוחד במינו (מתכונים, אוכל)