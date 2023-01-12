זהב בתבנית - כך נראה העוף הזה כשהוא יוצא מהתנור: נמס בפה, מתוק - מלוח, עטוף בבצל מקורמל שממלא את הבית בריח שאין לעמוד בפניו. תוסיפו ערמונים שמתחבאים בין השכבות ותגלו מנה חגיגית שכל סועד יתאהב בה כבר מהביס הראשון (אוכל ומתכונים)
כל מתכון שאושרית אברג'יל רוקחת הוא חגיגה לפה ולעיניים. העוף והירקות שבקדירה הזו שוהים יחדיו בתוך התבנית עם מרינדה ממכרת שכוללת מרכיב מפתיע במיוחד, סופגים את טעמיה ויוצרים מעדן שאי אפשר להפסיק לאכול (מתכונים, אוכל)
האם קדירת עוף ואורז קלאסית יכולה להיות 'פשוט וואו'? אנו חושבים שכן. וכדי לשכנע אתכם, נציין שגרסה זו מיוצרת במחבת אחת בלבד. כאן אנו משתמשים בירכיים עם עור עליהן, שמתבשלות יחד עם האורז, כדי להבטיח עוף עסיסי ועשוי היטב. השחמה מהירה בסוף יוצרת את העור הפריך והמושלם ומניקה מעט קראנצ'יות לאורז ולירקות (מתכונים, אוכל)
יש מנות שהן כל כך מיוחדות, עד שאנחנו מוכנים לחכות כל השנה רק כדי לאכול אותן פעם אחת בלבד. אך לעתים קרובות הן מורכבות ולוקחות זמן רב להכנה. העוף הזה עם משמשים, בצלים סגולים ועשבי תיבול טריים הוא מיוחד באותה מידה ושווה המתנה, אך לא דורש מאמץ ניכר ולכן מתאים בדיוק לשבת (מתכונים, אוכל)
מנה עיקרית ותוספת לליל שבת שמכינים בתבנית אחת בצ'יק צ'ק והיא גם דלה בפחמימות, כי לאחר זלילת כל מיני המתיקה בפורים, אין ברירה אלא לאזן. העוף מבושל ברוטב לימוני עשיר כל כך, שתרצו ליצוק אותו גם על הכרובית (מתכונים, אוכל)