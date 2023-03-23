זהב בתבנית - כך נראה העוף הזה כשהוא יוצא מהתנור: נמס בפה, מתוק - מלוח, עטוף בבצל מקורמל שממלא את הבית בריח שאין לעמוד בפניו. תוסיפו ערמונים שמתחבאים בין השכבות ותגלו מנה חגיגית שכל סועד יתאהב בה כבר מהביס הראשון (אוכל ומתכונים)
הסוד במתכון הזה? רוטב מופלא שאפילו הילד הבררן והמפונק שלנו אהב וביקש שנכין שוב. מה עוד יש בו? עור פריך וזהוב ומתיקות מאוזנת ולא מופרזת. בקיצור, התכוננו לקבל ציון גבוה על כישורי הבישול שלכם
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", מורן פינטו לוקחת חזה עוף בסיסי ויוצרת ממנו מנת גורמה משובחת. זה מתחיל כרגיל: מצפים אותו היטב בתערובת של קמח מתובלת, אבל אז, אז מגיע השוס: סוחטים תפוז מעליו, בעודו נצרב במחבת וכך הטעמים ההדריים נתפסים בבשר ומעניקים לו טעם עסיסי ומיוחד
אין חיה כזו, יותר מדי מתכונים לעוף צלוי. הם מושלמים לארוחת צהריים מהירה, לאירוח וכמובן לשבת (ולא, אתם לא באמת אמורים לחכות עד שהיא תבוא). אתם רק צריכים רוזמרין, לימון, שום וטימין וקערה ותבנית אחת. זה שילוב טעים בטירוף שעושה פלאים לבשר. ערבבו הכל יחד ותנו לתנור שלכם לעשות את העבודה בשבילכם. עם אורז לבן וסלט - אתם (והמטבח) מסודרים
המילה "קונפי" מלחיצה אתכם? נשימות עמוקות, חברים. ראשית, נסביר, הקונפי הוא מזון שבושל במשך זמן רב, לרוב בשמן, בחום נמוך, שיוצר טעם עשיר אך נימוח. והמתכון הזה מוכיח כמה הטכניקה של הכנת קונפי שום פשוטה לביצוע בבית - אפילו למתחילים. הוא יכול לשמש כתבלין, אז אנו תמיד שומרים צנצנת ממנו במקרר ומקצרים תהליכים
ירכי העוף בצ'ילי ודבש הללו הן פריכות ודביקות והטפטופים שלהן יוצרים רוטב מצוין שהולך נהדר עם נתחי חסה. הטריק הסודי להכנת ירכי עוף קריספיות הוא להתחיל לטגן אותן במחבת קרה, על אש נמוכה. זה מאפשר לשומן להתפזר, מבלי לשרוף את העור - מה שמביא למרקם המושלם שפשוט "עושה" את כל המנה
כשמורן פינטו הייתה נערה צעירה, היא אכלה את המנה הזו אצל משפחה אמריקאית והתאהבה. מאז, היא לא מפסיקה להכין את המתכון הנהדר הזה שסוגר פינה מהירה וטעימה לעוף של שבת: מתכון לעוף בתנור ברוטב מתקתק של ריבת משמשים, לימון ושבבי בצל
אין שולחן שבת או חג שלא כולל מנת עוף ותפוחי אדמה - ואם זה כבר קורה, הנה גרסה מוצלחת וטעימה במיוחד: מתכון לעוף בתנור עם תפוחי אדמה - מנה חגיגית עם השראה פורטוגזית שכל כך פשוט וקל להכין אותה
ארוחה משפחתית קלאסית וטעימה שכולם יאהבו - וכל מה שנדרש מכם במסגרת הכנתה זה לסדר את הרכיבים בתבנית ולשגר לאפייה ויש לכם עיקרית ותוספת שעבדתם עליהן בבת אחת. מתכון לעוף בתנור עם תפוחי אדמה ועגבניות
המתכון אמנם מיועד לפרגיות על העצם שבשרן הרך והעשיר רק מעצים את טעמו של הרוטב, אך אפשר להשתמש גם במשולשי עוף. מתכון לפרגיות בתנור ברוטב פיקנטי מושלם שלוקח 5 דקות עבודה. ארוחה משפחתית מושלמת
כוסברה ולימון הם צמד קלאסי שלא נס ליחו לעולם ואף פעם איננו שבעים ממנו. אם גם אתם מעריצים גדולים שלו, כמונו (וגם אם לא), נסו את תבשיל העוף בלימון וכוסברה הזה. אי אפשר לטעות איתו, פשוט אי אפשר
אין שום דבר רע בשחזור אותה ארוחת צהריים שוב ושוב, כדי לחסוך זמן ומאמץ. אבל המתכון הבא מראה לנו שגיוון יכול לגרום לכל יום בשבוע להרגיש מיוחד ובקושי צריך להניד אצבע. העוף הפריך והכרובית בזעתר הללו הם ההוכחה לכך. הזעתר מורכב מכמה תבלינים. הוא טעים מאד וארומטי ואנו ממליצים להוסיפו למזווה בקביעות