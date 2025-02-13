אין כמו מתכון בסגנון היאפצ'ק המוכר, רק עם טוויסט: הבשר הטחון שמשולב עם תבלינים, בצל מטוגן וקטשופ יוצר שכבת בשר עסיסית שמתווספת בין שתי שכבות תפוחי אדמה רכות. פשטידה זו מתאימה לארוחה משפחתית או כתוספת מרשימה בשולחן שבת - והילדים פשוט אוהבים אותה! (אוכל ומתכונים)
עם מעט מאוד מרכיבים פשוטים, תוכלו להכין פשטידה ביתית טעימה במיוחד | פשטידת האננס והאוכמניות הזו היא הוכחה לכך שמאכלים טעימים לא חייבים להיות מסובכים | הבסיס האוורירי, המורכב מביצים מוקצפות, מתמזג בצורה מושלמת עם מתיקות האננס והאוכמניות החמצמצות (אוכל ומתכונים)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", מורן פינטו יוצרת מנה שנעה בין חביתה לפריטטה / פשטידה, מכל מה שיש בבית והתוצאה: ארוחת ערב קלילה וטעימה. שימו לב שכל הירקות יהיו חתוכים באותו גודל, כך שיתבשלו בפרק זמן זהה (מתכונים, אוכל, כיכר TV)
הקיץ עומד להסתיים וזה אומר שנראה הרבה עגבניות וקישואים בקרוב. פשטידת הירקות הזוהרת שפה פופולרית מאד בביתנו, בגלל שהיא טעימה גם כשנאכלת ישירות מהמקרר, צוננת - וגם כשיוצאת מהתנור. טיפ: אפו את הבלילה בתבנית מאפינס, כפריטטות - ותקבלו מנות אישיות לעבודה ולבית הספר, או פשוט עטפו פרוסות במעט נייר פרגמנט לנשנוש בדרכים (מתכונים, אוכל)
הפשטידה הזו טובה כל כך כיוון שהמרקם שלה אינו דחוס ויבש, אלא רוטט ולח, מעין פודינג שנמס בפה - וכל מה שנדרש מכם זה לנעוץ כף ולחסל אותה. מתכון לפשטידת פטריות וגבינות קלה ומעולה שכולם יאהבו (מתכונים, אוכל)
אמא שלנו תמיד נהגה להכין את הפשטידה הזו לאירועים משפחתיים, אבל בתכלס, היא מתאימה לכל זמן ועת. אנחנו אוהבים להגיש אותה בארוחת הערב לצד סלט קצוץ גס המתובל בשמן זית, הרבה מלח ופלפל שחור וכף של גבינת שמנת (מתכונים, אוכל)
השפית מורן פינטו עם מתכון ללוקשן קוגל (או קיגל) - פשטידה מתוקה על בסיס אטריות שבעצם כל אחד יכול להכין. אגב, הידעתם? מקור השם "קוגל" מגיע מהמילה 'Kugel' שפירושה כדור, מה שרומז לכך שלרוב אופים את הקוגל בסיר עגול (מתכונים לראש השנה, אוכל)