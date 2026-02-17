כיכר השבת
לכבוד ראש חודש אדר

מינימום עבודה, מקסימום מחמאות: אזני ההמן הבשריות שכל אורח יבקש את המתכון

תשכחו מפרג וריבה: השנה אזני ההמן שלכם הולכות להיות הדבר הכי מושחת על השולחן. אנחנו מדברים על בריסקט מטורף שמתבשל שעות ברוטב ברביקיו וסילאן עד שהוא פשוט מתפרק, ועטוף בבצק פילאס דקיק שנותן קראנץ' בכל ביס. זה שילוב הזוי בין בשר רך למעטפת פריכה, וזה בדיוק מה שאתם רוצים ליד היין בראש חודש. והכי כיף? סוגרים פינה עכשיו, זורקים למקפיא, ובפורים רק מחממים ומקבלים מחמאות (אוכל ומתכונים)

אזני המן במילוי בריסקט מפורק ברוטב ברביקיו (צילום: טלי בר)
מנות/יחידות45
זמן הכנה60 דק'
רמת קושיבינוני
בשרי

מצרכים

    לנתח הבשר:

    • 1.5-2 ק"ג חזה בקר (בריסקט) או צלי כתף (מס' 5)

    לתערובת התיבול היבשה:

    • 2 כפות שמן זית
    • 2 כפיות אבקת שום
    • 1 כפית אבקת בצל
    • 2 כפיות פפריקה מתוקה
    • חצי כפית פפריקה חריפה
    • 2 כפיות מלח
    • 1 כפית פלפל שחור גרוס
    • חצי כפית כמון

    לרוטב הברביקיו המשודרג:

    • 2 כוסות רוטב ברביקיו איכותי.
    • 3 כפות שום כתוש (או 9 קוביות קפואות).
    • 2 כפות סוכר חום כהה
    • 2 כפות שמן זית
    • 1 כף רוטב סויה
    • 1 כפית חומץ בלסמי
    • חצי כפית סילאן
    • 1 כפית מלח

      • למעטפת:

    • 2 חבילות בצק פילאס טורקי (להפשיר לילה מראש במקרר).
    • ביצה טרופה להברשה
    • שומשום שחור ולבן

    אופן ההכנה

    שלב 1: הבשר שמתפרק מעצמו

    עיסוי הנתח: מערבבים את כל חומרי התיבול היבשים עם שמן הזית ומעסים את נתח הבקר מכל הצדדים.

    הרוטב: בקערה, מערבבים את כל מרכיבי הרוטב (כולל הסויה והסילאן) עד לקבלת תערובת אחידה.

    הבישול הארוך: מניחים את הבשר בסיר כבד שמתאים לתנור או בסיר לבישול איטי. מוזגים חצי מכמות הרוטב על הבשר (את החצי השני שומרים בצד).

    בתנור: מכסים הרמטית בנייר אפייה ונייר כסף. אופים ב-140 מעלות במשך כ-6-7 שעות.

    בבישול איטי: 8-10 שעות על חום נמוך.

    הפירוק: כשהבשר רך לחלוטין, מוציאים אותו מהנוזלים ומפרקים לסיבים דקים בעזרת שני מזלגות. מוסיפים לבשר המפורק כחצי כוס מהרוטב ששמרנו בצד ומערבבים.

    שלב 2: הרכבת המאפה

    מחממים תנור ל-180 מעלות.

    פורסים את בצק הפילאס על משטח העבודה. חותכים לריבועים בגודל 8X8 ס"מ (או קורצים עיגולים בעזרת כוס רחבה).

    מניחים כף גדושה מהמילוי במרכז כל יחידה.

    הקיפול: סוגרים שלוש פינות כלפי המרכז לצורת משולש. חשוב לצבוט את הפינות חזק מאוד כדי שהמאפה לא ייפתח באפייה.

    מניחים בתבנית מרופדת בנייר אפייה, מברישים בביצה ומפזרים שומשום.

    אופים כ-15-20 דקות, עד שהבצק מקבל גוון זהוב עמוק ומרקם קריספי.

    טיפ זהב: הגישו את אזני ההמן לצד קערה קטנה עם שארית רוטב הברביקיו לטבילה. חודש טוב ושמח!

    בתאבון!

    אהבתם? כתבו בתגובות!

    האם הכתבה עניינה אותך?

    כן (88%)

    לא (12%)

