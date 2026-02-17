לנתח הבשר:

1.5-2 ק"ג חזה בקר (בריסקט) או צלי כתף (מס' 5)

לתערובת התיבול היבשה:

2 כפות שמן זית

2 כפיות אבקת שום

1 כפית אבקת בצל

2 כפיות פפריקה מתוקה

חצי כפית פפריקה חריפה

2 כפיות מלח

1 כפית פלפל שחור גרוס

חצי כפית כמון

לרוטב הברביקיו המשודרג:

2 כוסות רוטב ברביקיו איכותי.

3 כפות שום כתוש (או 9 קוביות קפואות).

2 כפות סוכר חום כהה

2 כפות שמן זית

1 כף רוטב סויה

1 כפית חומץ בלסמי

חצי כפית סילאן

1 כפית מלח למעטפת:

2 חבילות בצק פילאס טורקי (להפשיר לילה מראש במקרר).

ביצה טרופה להברשה

שומשום שחור ולבן

אופן ההכנה

שלב 1: הבשר שמתפרק מעצמו

עיסוי הנתח: מערבבים את כל חומרי התיבול היבשים עם שמן הזית ומעסים את נתח הבקר מכל הצדדים.

הרוטב: בקערה, מערבבים את כל מרכיבי הרוטב (כולל הסויה והסילאן) עד לקבלת תערובת אחידה.

הבישול הארוך: מניחים את הבשר בסיר כבד שמתאים לתנור או בסיר לבישול איטי. מוזגים חצי מכמות הרוטב על הבשר (את החצי השני שומרים בצד).

בתנור: מכסים הרמטית בנייר אפייה ונייר כסף. אופים ב-140 מעלות במשך כ-6-7 שעות.

בבישול איטי: 8-10 שעות על חום נמוך.

הפירוק: כשהבשר רך לחלוטין, מוציאים אותו מהנוזלים ומפרקים לסיבים דקים בעזרת שני מזלגות. מוסיפים לבשר המפורק כחצי כוס מהרוטב ששמרנו בצד ומערבבים.

שלב 2: הרכבת המאפה

מחממים תנור ל-180 מעלות.

פורסים את בצק הפילאס על משטח העבודה. חותכים לריבועים בגודל 8X8 ס"מ (או קורצים עיגולים בעזרת כוס רחבה).

מניחים כף גדושה מהמילוי במרכז כל יחידה.

הקיפול: סוגרים שלוש פינות כלפי המרכז לצורת משולש. חשוב לצבוט את הפינות חזק מאוד כדי שהמאפה לא ייפתח באפייה.

מניחים בתבנית מרופדת בנייר אפייה, מברישים בביצה ומפזרים שומשום.

אופים כ-15-20 דקות, עד שהבצק מקבל גוון זהוב עמוק ומרקם קריספי.

טיפ זהב: הגישו את אזני ההמן לצד קערה קטנה עם שארית רוטב הברביקיו לטבילה. חודש טוב ושמח!

בתאבון!

