מצרכים
לנתח הבשר:
- 1.5-2 ק"ג חזה בקר (בריסקט) או צלי כתף (מס' 5)
לתערובת התיבול היבשה:
- 2 כפות שמן זית
- 2 כפיות אבקת שום
- 1 כפית אבקת בצל
- 2 כפיות פפריקה מתוקה
- חצי כפית פפריקה חריפה
- 2 כפיות מלח
- 1 כפית פלפל שחור גרוס
- חצי כפית כמון
לרוטב הברביקיו המשודרג:
- 2 כוסות רוטב ברביקיו איכותי.
- 3 כפות שום כתוש (או 9 קוביות קפואות).
- 2 כפות סוכר חום כהה
- 2 כפות שמן זית
- 1 כף רוטב סויה
- 1 כפית חומץ בלסמי
- חצי כפית סילאן
- 1 כפית מלח
למעטפת:
- 2 חבילות בצק פילאס טורקי (להפשיר לילה מראש במקרר).
- ביצה טרופה להברשה
- שומשום שחור ולבן
אופן ההכנה
שלב 1: הבשר שמתפרק מעצמו
עיסוי הנתח: מערבבים את כל חומרי התיבול היבשים עם שמן הזית ומעסים את נתח הבקר מכל הצדדים.
הרוטב: בקערה, מערבבים את כל מרכיבי הרוטב (כולל הסויה והסילאן) עד לקבלת תערובת אחידה.
הבישול הארוך: מניחים את הבשר בסיר כבד שמתאים לתנור או בסיר לבישול איטי. מוזגים חצי מכמות הרוטב על הבשר (את החצי השני שומרים בצד).
בתנור: מכסים הרמטית בנייר אפייה ונייר כסף. אופים ב-140 מעלות במשך כ-6-7 שעות.
בבישול איטי: 8-10 שעות על חום נמוך.
הפירוק: כשהבשר רך לחלוטין, מוציאים אותו מהנוזלים ומפרקים לסיבים דקים בעזרת שני מזלגות. מוסיפים לבשר המפורק כחצי כוס מהרוטב ששמרנו בצד ומערבבים.
שלב 2: הרכבת המאפה
מחממים תנור ל-180 מעלות.
פורסים את בצק הפילאס על משטח העבודה. חותכים לריבועים בגודל 8X8 ס"מ (או קורצים עיגולים בעזרת כוס רחבה).
מניחים כף גדושה מהמילוי במרכז כל יחידה.
הקיפול: סוגרים שלוש פינות כלפי המרכז לצורת משולש. חשוב לצבוט את הפינות חזק מאוד כדי שהמאפה לא ייפתח באפייה.
מניחים בתבנית מרופדת בנייר אפייה, מברישים בביצה ומפזרים שומשום.
אופים כ-15-20 דקות, עד שהבצק מקבל גוון זהוב עמוק ומרקם קריספי.
טיפ זהב: הגישו את אזני ההמן לצד קערה קטנה עם שארית רוטב הברביקיו לטבילה. חודש טוב ושמח!
בתאבון!
