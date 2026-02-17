למה כולם משתגעים על אוזני המן האלה?

מצרכים
*הכמויות לכוס מדידה 250ml
לבצק:
- 3 כוסות קמח
- 1/3 כוס סוכר ועוד 1 כף
- 1/2 כפית אבקת אפיה
- 200 ג׳ חמאה קרה
- 1 ביצה L
- 1 חלמון
- 4 כפות שמנת מתוקה
למילוי:
- ממרח לוטוס ביסקוף
- חלבון ביצה למריחה
לציפוי:
- אבקת סוכר
- ממרח לוטוס ביסקוף
אופן ההכנה:
בקערה עם וו גיטרה מערבבים את הקמח, הסוכר ואבקת האפיה,
מוסיפים את החמאה, הביצים והשמנת המתוקה ומעבדים עד שנוצר בצק רך ונעים.
עוטפים בנילון נצמד ומקררים כשעה.
מרדדים על משטח מקומח וקורצים עיגולים.
מניחים במרכז העיגול כפית קרם לוטוס ביסקוף, מברישים את הקצוות בחלבון ביצה ומהדקים היטב, משאירים פתח קטן מאוד.
מניחים בתבנית מרופדת בנייר אפיה, אופים בתנור שחומם מראש ל-170 עד להזהבה (12-15 דקות), מצננים מעט, מפדרים באבקת סוכר ומזלפים קרם לוטוס (את קרם הלוטוס נעביר לשקית זילוף ונחמם מעט מאוד במיקרוגל).
כמה טיפים:
תוכלו להכין אוזני המן ולשמור במקרר עד האפיה.
כל תנור מתנהג אחרת לכן חשוב לבדוק כבר אחרי 10 דקות, העוגיות צריכות להיות בגוון זהוב בהיר.
שימו לב לא להניח את התבנית בחלק העליון כדי למנוע מהעוגיות להיפתח.
בתאבון ופורים שמח!
