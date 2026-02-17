כיכר השבת
למה כולם משתגעים על אוזני המן האלה?

פורים כבר ממש מעבר לפינה, והריח המשכר של מאפים טריים מתחיל למלא את הבית - אבל השנה, אוזני ההמן שלכם הולכות לגנוב את ההצגה. אושרית אברג'יל מגיעה ל"מבשלים בכיכר" עם מתכון מושחת לבצק פריך שנמס בפה, במילוי קרם לוטוס עשיר שפשוט אי אפשר להפסיק לזלול. קבלו את הביס המושלם למשלוח המנות שלכם: זהוב, קריספי וממכר ברמות אחרות (אוכל ומתכונים)

אוזני המן לוטוס פוטוגניות וטעימות בטירוף (צילום: כיכר השבת)
מנות/יחידות35
זמן הכנה25 דק'
רמת קושיקל
חלבי

מצרכים

    *הכמויות לכוס מדידה 250ml

    לבצק:

    • 3 כוסות קמח
    • 1/3 כוס סוכר ועוד 1 כף
    • 1/2 כפית אבקת אפיה
    • 200 ג׳ חמאה קרה
    • 1 ביצה L
    • 1 חלמון
    • 4 כפות שמנת מתוקה

    למילוי:

    • ממרח לוטוס ביסקוף
    • חלבון ביצה למריחה

    לציפוי:

    • אבקת סוכר
    • ממרח לוטוס ביסקוף

    אופן ההכנה:

    בקערה עם וו גיטרה מערבבים את הקמח, הסוכר ואבקת האפיה,

    מוסיפים את החמאה, הביצים והשמנת המתוקה ומעבדים עד שנוצר בצק רך ונעים.

    עוטפים בנילון נצמד ומקררים כשעה.

    מרדדים על משטח מקומח וקורצים עיגולים.

    מניחים במרכז העיגול כפית קרם לוטוס ביסקוף, מברישים את הקצוות בחלבון ביצה ומהדקים היטב, משאירים פתח קטן מאוד.

    מניחים בתבנית מרופדת בנייר אפיה, אופים בתנור שחומם מראש ל-170 עד להזהבה (12-15 דקות), מצננים מעט, מפדרים באבקת סוכר ומזלפים קרם לוטוס (את קרם הלוטוס נעביר לשקית זילוף ונחמם מעט מאוד במיקרוגל).

    כמה טיפים:

    תוכלו להכין אוזני המן ולשמור במקרר עד האפיה.

    כל תנור מתנהג אחרת לכן חשוב לבדוק כבר אחרי 10 דקות, העוגיות צריכות להיות בגוון זהוב בהיר.

    שימו לב לא להניח את התבנית בחלק העליון כדי למנוע מהעוגיות להיפתח.

    בתאבון ופורים שמח!

