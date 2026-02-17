מבשלים בכיכר | צפו למה כולם משתגעים על אוזני המן האלה? פורים כבר ממש מעבר לפינה, והריח המשכר של מאפים טריים מתחיל למלא את הבית - אבל השנה, אוזני ההמן שלכם הולכות לגנוב את ההצגה. אושרית אברג'יל מגיעה ל"מבשלים בכיכר" עם מתכון מושחת לבצק פריך שנמס בפה, במילוי קרם לוטוס עשיר שפשוט אי אפשר להפסיק לזלול. קבלו את הביס המושלם למשלוח המנות שלכם: זהוב, קריספי וממכר ברמות אחרות (אוכל ומתכונים)