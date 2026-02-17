צילמתם? זכיתם! התחרות שתהפוך את משלוח המנות שלכם לפרס מפנק

אז מה זה פורים בשבילך? יש מי שבשבילה פורים הוא יום של רעש, בלגן, טופי שנדבק לרצפה וסוכר בכמות גבוהה מידי, יש מי שבשבילה זהו יום מסוגל לתפילות, זמן נדיר של שערים פתוחים וישועות.

אבל אם נהיה רגע כנות – עבור רובנו פורים הוא קודם כל חג של בית, משפחה ורגעי צחוק משותפים.

זה הסלון שלובש חג צחוק, עם ריקוד משפחתי וסופנטני לצלילי "ליהודים היתה אורה", עמדת האיפור שלא נחה לרגע, המשלוחים שנכנסים ויוצאים והילדים שמרוחים בשוקולד עוד לפני קריאת מגילה אבל מעל הכל זה חג של בלאגן שמח, רגעים של צחוק משותף ושמחה יהודית אמיתית ואותנטית.

פורים הוא לא רק תחפושת. הוא זיכרון שנשמר באלבום. הוא ריח של ניחוחות מתוקים באוויר ומליון רגעים בלתי נשכחים של צחוק ושמחה אמיתית.

אוזני המן דובאי - הטרנד החדש שכולם מדברים עליו טלי בר | 18.02.26

לוטוס ביסקוף מזמינה אתכן להפוך את החוויות המשפחתיות והמתוקות לרגעים שנמשכים גם אחרי פורים ועל הדרך לשמח את האנשים שאתם אוהבים במשלוח מנות שכל אחד שמח לקבל.

אז איך זה עובד?

מתחילים בסופר מרקט.

מעמיסים לעגלה ממרח לוטוס חלק או קראנצי לארון האפייה ולסנדוויצ'ים מפנקים.

בוחרים עוגיות ממולאות קרם מפנק, עוגות קלאסיות ליד הקפה – כל מוצרי לוטוס ביסקוף שכולם אוהבים לתת ואוהבים יותר לקבל.

למה? כי הם פרווה, לא מכילים אלרגנים וסוגרים כל פינה של מתוק באופן מושלם- בין אם בשדרוג האפיה הביתית ובין אם ברגע של פינוק ליד הקפה.

חוזרים הביתה, פותחים שולחן חגיגי.

נותנים לילדים להיות חלק – למרוח, לארוז, לטעום, לבחור למי שולחים.

יוצרים יחד משלוחי מנות מושקעים, כאלה שמרגישים בהם מחשבה ואהבה אמיתית.

כאלה שלא רק ייראו טוב – אלא גם ייגמרו עד הפירור האחרון.

מצלמים את משלוח המנות המשמח שלכן,

שולחים לכאן >>

ונכנסים לפעילות.

שלושת משלוחי המנות שיכבשו את הלב יזכו את השולחות במשלוח מנות מפנק מבית לוטוס ביסקוף ובמשחק אליאס משפחתי – כדי שהצחוק והביחד ימשיכו גם הרבה אחרי שפורים יעבור.

כי פורים הוא יום אחד בשנה.

אבל רגעים מתוקים של משפחה - אפשר לייצר כל השנה.

אז למה אתן מחכות?

כאן מצטרפים לפעילות >