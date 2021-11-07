בין משלוח מנות אחד לשני, כשהמטבח עמוס והזמן דוחק, מצאנו לכם את התוספת המושלמת לסעודה: פרחי כרובית צלויים בתיבול עמוק, עם קראנץ' מפתיע ומראה חגיגי שיגנוב את ההצגה על השולחן. בונוס: אפשר להכין אותה גם כשהילדים נתפסים לכם על הכתף (אוכל ומתכונים)
בגדול הגישה שלנו כשזה מגיע למטבח: למה לקנות אם אפשר להכין לבד? ואת הרוטב הזה אתם ממש לא רוצים לפספס. מתכון לרוטב ברביקיו עסיסי שמורחים בנדיבות על צלעות / כנפיים / פרגיות - או כל בשר אחר שמיועד למנגל או לגריל (מתכונים, אוכל)
השפית מורן פינטו עם פינגר פוד שהוא בעצם פרשנות מקורית מאוד ל"תפוח בדבש" הקלאסי. מדריך וידאו שלב אחר שלב להכנת תפוחי עץ עטופים בחזה עוף ברוטב פינקטי מתקתק עם דבש וברביקיו אפויים בתנור (מתכונים לראש השנה, אוכל)