השכנים יציצו: 5 עיצובי שולחן לפורים שישאירו את כולם פעורי פה

5 עיצובי שולחן לפורים שישאירו את כולם פעורי פה

1. קונספט שוק פורימי תוסס

תחשבו על קומיקס, צבעי מרקר חזקים וגרפיקה נועזת. זה שולחן שצועק שמחה. איך עושים את זה? מפה צהובה בוהקת, צלחות עם שוליים שחורים עבים, ואוזני המן במילויים צבעוניים (ורוד, תכלת). במקום פרחים, פזרו בלוני הליום קטנים קשורים למשקולות בגובה השולחן.

2. יוקרה של מלכות (בהשראת סיפור המגילה)

שולחן שמרגיש כמו סעודה כיד המלך, עם המון זהב והוד.

איך עושים את זה? מפת קטיפה בצבע כחול עמוק או יין, כלי הגשה מזהב או כסף, וגביעי יין גבוהים. במרכז השולחן מניחים כתרים דקורטיביים ו"מגילות" קטנות קשורות בסרט אדום בתור חבקי מפיות.

3. שולחן בקונספט מתוק

הצד הכי מתוק של משלוחי המנות הופך לעיצוב השולחן כולו.

איך עושים את זה? גוונים של לבן וורוד. במרכז השולחן מניחים קומות של מגשי זכוכית עמוסים באוזני המן במילויים שונים, צנצנות זכוכית עם עוגיות ביתיות ומרשמלו. המפיות מקופלות בצורת משולש (כמו אוזן המן).

4. מסיבת מסכות מסתורית

אם בא לכם ללכת על כיוון יוקרתי, דרמטי וקצת "אפל", זה הקונספט בשבילכם.

איך עושים את זה? מפה שחורה מבד קטיפה או סאטן, כלים בזהב מט, ומסכות ונציאניות שחורות עם נוצות גבוהות שמשמשות כמרכז שולחן. פזרו "פנינים" לבנות וזהובות בין הצלחות.

5. שולחן הליצן העליז

קונספט קליל, מצחיק וצבעוני שגורם לכל אחד להרגיש שהוא עמוק בפורים.

איך עושים את זה? מפה בהירה ועליזה (אפשר עם פסים או נקודות). על כל צלחת מניחים כובע ליצן קטן וצבעוני, שגם יכול לשמש את האורחים. בקבוקי שתיה (מים, יין, מיץ) "מתחפשים" גם הם - מלבישים עליהם כובעי ליצן גדולים יותר, מבד או מקרטון מבריק. מפזרים קונפטי צבעוני (אפשר מנייר ממוחזר בצורות מצחיקות) ורעשנים בכל פינה. הכל צבעוני, מבולגן (בקטע טוב) ומלא הומור.