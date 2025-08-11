משפחתו של החטוף ביפין ג'ושי מנפאל, תנחת היום (שני) בישראל, מדובר בביקור ראשון של בני המשפחה מאז החטיפה בשביעי לאוקטובר.

ביפין ג'ושי הוא סטודנט לחקלאות שלמד בישראל ונחטף ב 7/10 באכזריות ע״י מחבלי החמאס מקיבוץ עלומים.

מאז חודש נובמבר 2023 לא התקבל אות חיים ממנו, ויש חשש כבד וממשי לחייו ולא ברור מה מצבו.

הביקור נערך במאמץ משותף של משרד החוץ, מנהלת החטופים במשרד ראש הממשלה, מתאם השו"ן והביטוח הלאומי, והוא יכלול פגישות עם נשיא המדינה, שר החוץ, יושב ראש הכנסת, מתאם השו"ן ואישים נוספים, וכן עם גורמי מודיעין צבאיים. בנוסף תסייר המשפחה במקום החטיפה בקיבוץ עלומים, וכן תיפגש עם חבריו ללימודים, שורדי טבח 7/10.

ביפין הוא בין 50 החטופים המוחזקים בעזה ע״י טרוריסטים, אזרח נפאל שכאמור הגיע לישראל להתמחות בחקלאות. המאבק בטרור הוא גלובאלי ואינו מבחין בין דת, גזע ומין. הביקור מהווה קריאה נוספת לכל המדינות לפעול ביחד כנגד הטרור וללחוץ להשבת כל החטופים.

מהדוברות המשותפת נמסר: "משרד החוץ, מנהלת החטופים והביטוח הלאומי ימשיכו ללוות את המשפחה, וימשיכו לעשות כל מה שניתן כדי להחזיר את ביפין לחיק משפחתו, כמו את כל יתר החטופים, החיים והחללים כאחד".