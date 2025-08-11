כיכר השבת
האנטישמיות בגרמניה: הפגנה פרו פלסטינית מתוכננת מול המסעדה של השף הישראלי

ביום רביעי הקרוב צפויים פרו-פלסטינים לערוך הפגנה כנגד פתיחתה של מסעדה חדשה בברלין, בניהולם של המסעדנים הישראלים אייל שני ושחר סגל, לשעבר דובר "הקרן ההומניטרית לעזה" (GHF) | מארגני המחאה טוענים כי ארגון הGHF הוא "הונאה" וכי היה מעורב במותם של יותר מ־800 פלסטינים בעזה (בעולם)

ביום רביעי הקרוב צפויים פרו-פלסטינים לערוך הפגנה כנגד פתיחתה של "גילה וננסי", מסעדה חדשה סמוך למלון הילטון ברובע מיטה המרכזי בברלין, בניהולם של המסעדנים הישראלים אייל שני ושחר סגל, לשעבר דובר "הקרן ההומניטרית לעזה" (GHF), כך מזהיר הבוקר (שני) המטה למאבק באנטישמיות של משרד התפוצות.

מארגני המחאה טוענים כי ארגון "הקרן ההומניטרית לעזה" ה-GHF הוא "הונאה" וכי היה מעורב במותם של יותר מ־800 פלסטינים בעזה.

כבר בחודש שעבר בוטל האירוע המקורי של השקת המסעדה, שתוכנן להתקיים ב-18 ביולי, בעקבות הפגנה אנטי-ישראלית, שכללה השתתפות של ישראלים ופעילים יהודים.

ההפגנה, שקודמה יחד עם קמפיין להחרמת המסעדה ברשתות החברתיות, נערכה בתגובה לבעלות הישראלית על המסעדה. כתוצאה מכך, פתיחת המסעדה נדחתה.

עם זאת, על אף שההפגנה התנהלה בצורה שלווה ולא היוותה איום על צוות המסעדה, מיקומה המרכזי והבולט בברלין של המסעדה, מעלה גם הפעם חשש לעימותים עם עוברי אורח ישראלים ויהודים. האירוע מוערך כבעל רמת סיכון בינונית.

