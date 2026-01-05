חוקרים טוענים: 'שוניות האלמוגים הן מקור המזון של העתיד'

בעוד העולם מתמודד עם מחסור גובר במקורות מזון מן הים, מחקר חדש שפורסם בכתב העת Proceedings of the National Academy of Sciences מצביע על פוטנציאל עצום הטמון בשיקום מערכות האלמוגים. החוקרים, מהמכון הטרופי של הסמית'סוניאן בפנמה וממוסדות נוספים, בחנו למעלה מ־1,200 אתרי שונית ב־23 מדינות, וגילו כי "אוכלוסיות הדגים המנוצלות ביתר מפיקות כיום הרבה פחות מהמקסימום האפשרי באופן בר־קיימא", במילים פשוטות, יש הרבה פחות דגים בגלל פגיעה בשוניות האלמוגים.

לדברי החוקרת הראשית, ד"ר ג'סיקה זאמבוריין-מייסון מאוניברסיטת המלך עבדאללה בערב הסעודית, התאוששות השוניות יכולה להניב בין 20 אלף ל־162 מיליון מנות דגים נוספות בשנה בכל מדינה, המספיקות להזנת עד 1.4 מיליון איש נוספים מדי שנה. "אנחנו מצליחים לכמת לראשונה את ההפסד שנגרם מהדגה המופחתת בשוניות, ואת הרווח הפוטנציאלי שיכול להגיע משיקום מערכות אלה לניהול בר־קיימא," אמרה.

היתרונות הגדולים - דווקא במקום שבו הרעב צורב

על פי הממצאים, המדינות שייהנו ביותר מהתאוששות אוכלוסיות הדגים הן גם אלה המתמודדות עם שיעורי תת־תזונה גבוהים. אינדונזיה נמצאה בראש רשימת המרוויחות הפוטנציאליות, לצד מדינות באפריקה ובדרום־מזרח אסיה. "המחקר מראה מתאם חיובי בין הפוטנציאל לתוספת מזון מהים לבין מדד הרעב העולמי," הסביר ד"ר שון קונולי, חוקר במכון הסמית'סוניאן ואחד ממחברי המחקר. "משמעות הדברים היא כי שיקום שוניות האלמוגים יכול להיות לא רק הישג סביבתי, אלא גם כלי חיוני במאבק ברעב העולמי."

דרך ארוכה לשיקום

עם זאת, הדרך להשגת היעדים הללו אינה קצרה: על פי המודלים, יש צורך להכפיל את הביומסה של הדגים בשוניות - תוספת של כ־32 טון לדונם ימי (קמ"ר). תקופת ההתאוששות עשויה להימשך בין שש וחצי שנים בתרחיש של הגבלת דיג מלאה, ועד כמעט חמישים שנה בתרחיש של ניהול מתירני. "זוהי עדות חדה לכך שניהול נכון של הדגה מביא עמו לא רק שיפור סביבתי אלא גם תרומה ישירה לביטחון התזונתי ולבריאות הציבור," אמרה זאמבוריין-מייסון. לדבריה, יישום מוצלח ידרוש לא רק מדיניות דיג מחמירה אלא גם יצירת מקורות פרנסה חלופיים לדייגים ולקהילות החוף בתקופת ההתאוששות.

שוניות האלמוגים, שנפגעות בשנים האחרונות ממעבר דיג אינטנסיבי, זיהום ועליית טמפרטורות הים, עשויות להתברר - אם ינוהלו נכון - כפתרון תזונתי מרכזי לעשורים הקרובים: משאב טבעי מתחדש, שמחבר בין הצלת הסביבה להאכלת אוכלוסיית העולם.