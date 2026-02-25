חוקרים חשפו תרכובות חדשות שעשויות להחליף מתכות יקרות בתעשייה

צוות כימאים מקינגס קולג' בלונדון חשף תרכובת אלומיניום חדשה בעלת מבנה מולקולרי חסר תקדים, שעשויה לשנות את הדרך שבה מייצרים כיום כימיקלים ותוצרים תעשייתיים. המחקר, שפורסם ב־Nature Communications והובל על ידי הד"ר קלייר בייקוול ממחלקת הכימיה של המכללה, מציג את ה"ציקלוטריאלומאן" - מולקולה המכילה שלושה אטומי אלומיניום הקשורים זה לזה בצורת משולש.

לפי החוקרים, התרכובת החדשה הראתה יכולת לפרק מולקולות מימן וליצור קשרים חדשים עם אתילן, מה שהוביל ליצירת תרכובות פחמן־אלומיניום שמעולם לא נצפו קודם לכן.

"מה שמלהיב במיוחד הוא שאנחנו יכולים להשתמש בטרימר האלומיניום הזה כדי לבנות תרכובות חדשות עם רמות תגובתיות שמעולם לא נצפו," אמרה ד"ר בייקוול. "התגובות האלו אפילו חורגות מעבר למה שידענו ממתכות מעבר - זהו כיוון מחקר חדש לחלוטין."

לפי הנתונים, יותר מ־90 אחוז מהכימיקלים בעולם מיוצרים באמצעות תגובות קטליטיות, שרבות מהן נשענות על מתכות יקרות כמו פלטינה ופלדיום. אולם כריית מתכות נדירות אלו גורמת לפגיעה סביבתית חמורה, ומחירן נמצא בעלייה בעקבות מגבלות ייצוא שהטילה סין בשנת 2025.

אלומיניום, לעומת זאת, הוא יסוד נפוץ וזול במיוחד - הוא מרכיב כ־8 אחוזים מקרום כדור הארץ, ומחירו נמוך בפער גדול מזה של פלטינה. הנתון הזה, יחד עם תכונותיו החדשות שהודגמו במחקר, מציב את האלומיניום כמועמד מבטיח להוזלת עלויות ולמעבר לתעשייה כימית נקייה יותר.

בייקוול מדגישה כי עדיין מדובר בשלב ניסיוני, אך הפוטנציאל רחב: "אנחנו בתחילת הדרך, נמצאים בשלב חקירה וגילוי, אבל מה שראינו עד כה מרמז שהכימיה הזו עשויה לתמוך במעבר להפקת חומרים בצורה ירוקה, פשוטה וזולה יותר."