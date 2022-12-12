חוקרים הצליחו ליצור לראשונה תרכובת נדירה של שלושה אטומי אלומיניום מסודרים במשולש - מבנה בעל תגובתיות יוצאת דופן שעשוי לשמש כקטליזטור ירוק וזול להפקת כימיקלים, במקום מתכות יקרות כמו פלטינה ופלדיום (בעולם)
מלחמת ענק על ליבו וכיסו של הצרכן, יוניליוור מול רשתות השיווק • קרונפלקס תלמה, בייגל בייגל, רקסונה, דאב, קליק, פינוק, אקס ובדין הם חלק מהמוצרים שהולכים ונעלמים מהמדפים • יוניליוור רוצה להעלות את המחיר - אך רשתות השיווק מתעקשות שלא • אברומי לינשה יצא לבדוק מה אתם חושבים על הקרב ומי לדעתכם ינצח בו • צפו (הכלכלית)
כמה עולה לנו כוס תה? במסגרת התוכנית הכלכלית, בדק אלעד זהבי כמה זה עולה לנו וכמה בעולם? • 'ויסוצקי' שולטת בשוק התה בארץ עם מעל ל-75 אחוז • 'יוניליוור' המתעקשת לעלות מחירים - מספקת את תה הליפטון, במחיר זול יותר • וההסבר המפתיע של הרשות להגבלים עיסקיים • צפו (כלכלית)