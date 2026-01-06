כיכר השבת
שלום עם השכנים?

דיווח: ישראל וסוריה קרובות מאוד להסכמות - אלו הוויתורים עליהם הסכימה ישראל

לפי דיווח בתקשורת הערבית, ישראל וסוריה הגיעו להסכמות ביניהן ב-90% מהנושאים | לפי הדיווח, ישראל הסכימה לוותר על מסדרון בין מדינת ישראל לא-סווידא, אך דורשת "יציבות וביטחון" עבור תושבי דרום סוריה הדרוזים (חדשות) 

(צילום: שאטרסטוק)

ישראל ו הגיעו להסכמות על 90% מהנושאים השנויים במחלוקת בשיחות שהתקיימו היום (שלישי) בפריז, כך עולה מדיווח של אל-ג'זירה.

לפי הדיווח הערבי, ישראל ירדה מדרישתה כי סוריה תספק לה מסדרון הומניטרי עד א-סווידא, דרישה לה התנגדה מדינתו של א-שרעא בתוקף.

עם זאת, ישראל דורשת "ביטחון ויציבות" לתושבי הר הדרוזים, זאת בתמורה להכרה ישראלית רשמית באזור כחלק מבלתי נפרד מסוריה.

סבב השיחות החמישי בין ישראל לסוריה החל אמש בפריז בתיווך אמריקני וטורקי, ונרשמה בו פריצת דרך משמעותית, כך לפי הדיווח של כתב אל-ג'זירה פייסל אל-קאסם שנחשב למקורב לשלטון הסורי.

נושא נוסף שהיה במחלוקת בין ישראל וסוריה הוא הנסיגה הישראלית מהחרמון הסורי ואזורים נוספים שנמצאים בשליטת ישראל מאז נפילת משטר אסד.

לפי דיווחים בעבר, בעוד סוריה דורשת נסיגה כבר כעת בתמורה להסכם ביטחוני, ישראל אומרת כי תסכים לנסיגה רק תמורת הסכם שלום מלא בין המדינות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (86%)

לא (14%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר