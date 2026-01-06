ישראל וסוריה הגיעו להסכמות על 90% מהנושאים השנויים במחלוקת בשיחות שהתקיימו היום (שלישי) בפריז, כך עולה מדיווח של אל-ג'זירה.

לפי הדיווח הערבי, ישראל ירדה מדרישתה כי סוריה תספק לה מסדרון הומניטרי עד א-סווידא, דרישה לה התנגדה מדינתו של א-שרעא בתוקף.

עם זאת, ישראל דורשת "ביטחון ויציבות" לתושבי הר הדרוזים, זאת בתמורה להכרה ישראלית רשמית באזור כחלק מבלתי נפרד מסוריה.

סבב השיחות החמישי בין ישראל לסוריה החל אמש בפריז בתיווך אמריקני וטורקי, ונרשמה בו פריצת דרך משמעותית, כך לפי הדיווח של כתב אל-ג'זירה פייסל אל-קאסם שנחשב למקורב לשלטון הסורי.

נושא נוסף שהיה במחלוקת בין ישראל וסוריה הוא הנסיגה הישראלית מהחרמון הסורי ואזורים נוספים שנמצאים בשליטת ישראל מאז נפילת משטר אסד.

לפי דיווחים בעבר, בעוד סוריה דורשת נסיגה כבר כעת בתמורה להסכם ביטחוני, ישראל אומרת כי תסכים לנסיגה רק תמורת הסכם שלום מלא בין המדינות.