יעדים ללא כניסה: המדינות המסוכנות בעולם - והמקום של ישראל

מחלקת המדינה בוושינגטון פרסמה השבוע את העדכון התקופתי למפת אזהרות המסע העולמית, והתוצאות אינן מעודדות עבור יציבות הגלובוס. 22 מדינות זכו לדירוג המחמיר ביותר – דרגה 4, שמשמעותה המלצה גורפת: אל תסעו.

ברשימה מופיעים מוקדי טרור מוכרים כמו איראן, עיראק, סוריה ותימן, לצד מדינות המצויות בעימות צבאי ישיר כמו רוסיה ואוקראינה. האזהרה ניתנת על רקע סיכונים ביטחוניים חמורים, חוסר יציבות פוליטית קיצונית, וחשש כבד מפני טרור ופשיעה אלימה. המשמעות המעשית עבור אזרח אמריקני (או כל תייר המסתמך על מידע זה) היא ברורה: במדינות אלו, היכולת של ארה"ב להעניק סיוע קונסולרי או הגנה היא אפסית.

חילופים ברשימה: ניז'ר בפנים, קונגו בחוץ

השינוי המרכזי בעדכון הנוכחי הוא הצטרפותה של ניז'ר ל"מועדון המדינות האסורות". המדינה האפריקנית, הסובלת מחוסר יציבות שלטונית וגלי טרור, הוכרזה כמסוכנת לביקור בדרגה הגבוהה ביותר. מנגד, נקודת אור מסוימת נרשמה עבור הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שהצליחה להשתפר מעט ולצאת מרשימת דרגה 4 בעדכון האחרון.

בין המדינות הנוספות שמופיעות ברשימה השחורה ניתן למצוא את:

אפגניסטן ובלארוס

צפון קוריאה ובורמה (מיאנמר)

סומליה, סודן ולבנון

ונצואלה ומאלי

הזווית הישראלית: ירידה בדרגת הסיכון

עבור הציבור בישראל, הנתון המעניין ביותר נוגע לדירוג המקומי. כיום, ישראל מוגדרת בדרגת סיכון 3 (הימנעות מנסיעה שאינה חיונית). מדובר בשיפור יחסי, לאחר שבחודש יולי האחרון, בעיצומה של "מלחמת 12 הימים" מול איראן, הועלתה ישראל לדרגה 4 המקסימלית. עם שוך הקרבות והתבהרות התמונה הביטחונית, הורידו האמריקנים את רמת האזהרה, אם כי היא עדיין נחשבת לגבוהה ביחס למדינות המערב.

מה המשמעות של רמות האזהרה?

מחלקת המדינה מחלקת את העולם לארבע רמות, כדי לאפשר לאזרחים לקבל החלטות מושכלות:

רמה 1: נקיטת אמצעי זהירות רגילים (המדינות הבטוחות).

רמה 2: נקיטת משנה זהירות (סיכונים מוגברים).

רמה 3: להימנע מנסיעה שאינה חיונית (סיכון משמעותי).

רמה 4 (הנוכחית): אין לנסוע כלל – סכנת חיים ממשית.

ההנחיה לאלו השוהים במדינות המדורגות ברמה 4 היא לשקול עזיבה מיידית ולעקוב באדיקות אחר הנחיות מחלקת המדינה, מתוך הבנה שהמצב הביטחוני עלול להידרדר בכל רגע.