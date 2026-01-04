המאבק של המדינה בחשבוניות פיקטיביות עולה שלב. החל מ־1 בינואר 2026, חובת קבלת מספר הקצאה לחשבונית תרד מסכום גבוה בהרבה - ל־10,000 שקלים בלבד, מהלך שישפיע על אלפי עסקים קטנים וגדולים בישראל.

בראיון מיוחד אצל אלי גוטהלף בתוכנית כיכר FM, עושה סדר רו״ח אריאל פתאל, לשעבר סגן נשיא לשכת רואי החשבון, ומסביר בשפה פשוטה מה המדינה מנסה להשיג – ולמה זה נוגע לכל אחד מאיתנו.

מהי בעצם רפורמת ״חשבוניות ישראל״?

לדברי פטל, רפורמת חשבוניות ישראל היא מערכת טכנולוגית של רשות המסים שנועדה לזהות מי מוציא חשבוניות עוד לפני שהן משמשות לקיזוז מע״מ.

המטרה ברורה: להילחם בתופעה רחבת ההיקף של חשבוניות פיקטיביות – מסמכים שנראים חוקיים אך אינם משקפים עסקה אמיתית.

התוצאה של התופעה הזו חמורה: בעלי עסקים מקזזים מע״מ מהמדינה, בעוד שמי שהפיק את החשבונית לא מעביר את הכסף. לפי ההערכות, מדובר במיליארדי שקלים בשנה שנגרעים מקופת הציבור.

למה המדינה דורשת מספר הקצאה?

כאן נכנס מנגנון ה״ברקוד״. מרגע שהחשבונית חוצה רף של 10,000 שקלים, בעל העסק חייב לקבל מספר הקצאה מרשות המסים.

בלי המספר הזה - אי אפשר לקזז מע״מ.

בפועל, המדינה מעבירה אליה את השליטה במידע ומצמצמת את האפשרות להונאה. פטל מציין שהמהלך כבר הצליח לצמצם נזקים בהיקף של מיליארדים, אך מזהיר: עברייני המס לומדים מהר.

אז למה זה עדיין לא עוצר את הפשיעה?

לדברי פתאל, ארגוני פשיעה הצליחו גם כאן לעקוף את המערכת, להתחזות לבעלי עסקים נורמטיביים ולהפיק ברקודים מזויפים.

הבעיה המרכזית היא הזמן. עד שהמדינה מזהה את ההונאה - העבריינים כבר נעלמים, והכסף זולג הלאה.

הפתרון, לטענתו, אינו רק טכנולוגי אלא גם משפטי: חקיקה מחמירה, עונשי מאסר כבדים וחילוט רכוש מלא - בדומה למודל האמריקאי.

״בארצות הברית לא משחקים עם רשויות המס״

פתאל משווה ל־IRS בארצות הברית, שם עבירות מס נחשבות פשע חמור במיוחד. ״מי שגונב מהקופה הציבורית גונב ביטחון, חינוך ובריאות מכולנו״, הוא אומר, וקורא למדיניות אפס סובלנות.

סוף שנה אזרחית: טעויות שעולות ביוקר

לקראת סוף השנה, פתאל מזהיר מפני טעויות נפוצות של בעלי עסקים:

רכישת מלאי מיותר – מלאי שלא נמכר אינו הוצאה מוכרת

אי־ביצוע מפקד מלאי – חובה חוקית שעלולה לגרור פסילת ספרים

אי־רישום יתרת קופה וקילומטראז׳

אי־הפקדה לקרן פנסיה או קרן השתלמות בזמן – הפסד הטבות מס מיידי

״מי שלא פועל עכשיו, עלול לשלם אחר כך״, הוא מסכם.

שורה תחתונה: רפורמה שאי אפשר להתעלם ממנה

רפורמת חשבוניות ישראל והורדת רף חובת ההקצאה ל־10,000 שקלים מסמנות שינוי עמוק ביחסי המדינה והעסקים.

גם מי שאינו עבריין – חייב להכיר את הכללים החדשים. מי שלא יעשה זאת, עלול להיתקל בבעיות הרבה יותר גדולות מחשבונית אחת חסרה.