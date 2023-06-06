לקוחות שרכשו את החבילה ללא הגבלה של "גולן טלקום" בעלות של 99 שקלים לחודש גילו חיוב גבוה הרבה יותר. בחברה עלו על הטעות במהירות ושיגרו הודעת הבהרה לתיבת המייל של הלקוחות: "אנו מבקשים לעדכנך כי בביקורת שערכנו בחשבונך בגולן טלקום, מצאנו שיבוש בחיוב ואנו מטפלים בתיקונו
לאחר חקירה מודיעינית מאומצת שארכה חודשים ארוכים, עצרו חוקרי רשות המסים ומשטרת ישראל 9 חשודים ו-15 עוכבו לחקירה, החשודים בהפצה ובקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות במטרה להתחמק מתשלום מע"מ ובביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון ועבירות על פקודת מס הכנסה. מדובר בפרשה בעלת ההיקף הכספי הגדול ביותר שנחקרה עד כה ברשות המסים, עם היקף עסקאות של כ-3.5 מיליארד שקלים