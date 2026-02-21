שבת סוערת במיוחד עברה באיראן, כאשר מדינות העולם הורו לאזרחיהן לעזוב במהירות את המדינה ועל פי דיווחים בארצות הברית, טראמפ צפוי לתקוף בסוף השבוע הקרוב באיראן.

על פי הדיווח באתר פוליטקו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, עדיין מסופק איך וכמה לתקוף באיראן, ואם הוא יחליט בסופו של דבר לתקוף, זה עשוי להתרחש כבר בסוף השבוע.

על פי שני מקורות שהתראיינו בפוליטיקו, טראמפ יתמקד בתקיפות בעיקר בתוכנית הגרעין האיראנית ובטילים הבלסיטיים שלהם, שרובם מכוונים לעבר ישראל.

התוך כך, מדינות כמו גרמניה, סרביה, שוודיה ועוד מדינות רבות, הורו לאזרחים שלהן להתפנות כמה שיותר מהר מאיראן, למען שלומם.

באוניברסיטה של בירת איראן - טהרן, קראו במהלך השבת, קריאות מוות למנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי וכן בעוד מספר אוניברסטיאות ברחבי איראן, מה שעלול להדליק את המחאה עוד יותר, בשל מספר הסטודנטים הרב.

הנשיא טראמפ שנאם גם במהלך השבת, דיבר בפעם הראשונה על מספר ההרוגים במחאות באיראן ולדבריו נרצחו באכזריות למעלה מ-32 אלף בני אדם.

בחדשות רויטרס דווח, כי ברקע ההכנות למלחמה מול איראן, גם מדינות המפרץ נערכות לעימות צבאי מול משמרות המהפכה.

על פי הדיווח, המדינות חוששות שהתקיפה עלולה לצאת משליטה ותכניס את כל מזרח התיכון למערבולת ולכן ההכנות המוקדמות שלהן.

מה גם שמרבית המדידנות באירופה ובמפרץ סבורות, כי אין באמת תקווה שיצא משהו מפגישות המו"מ בין איראן לארה"ב והעימות הצבאי קרב מאי פעם, ומומחים סבורים כי האיראנים טועים באופן חשוב הסיכונים מול ארצות הברית.

על פי הדיווח בכאן חדשות, בישראלים מעריכים כי שאלת התקיפה של ארצות הברית היא רק עניין של זמן, אך לא מדובר בטווח הזמן המיידי.

ההערכות הן על פי הדיווח, כי ביממה הקרובה כוחות הצבא האמריקניים יהיו מוכנים לפקודה של הנשיא טראמפ לתקיפה.

הצהרתו של טראמפ היום, שהוא שוקל תקיפה מוגבלת, יכולה להעיד על שני דברים: אחד, שטראמפ באמת רוצה לנצל כל הזדמנות שתביא את איראן להסכים להצעה שלו.

כמו כן, גם אם תקיפה שכזו תצא אל הפועל, ייתכן ויהיה מדובר במהלך הדרגתי - מה שיביא למשך זמן ארוך יותר של כוננות ומתיחות באזור.