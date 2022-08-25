יותר ממחצית האנשים שעושים דיאטה מעלים את כל המשקל בחזרה תוך שנתיים |למה זה ככה ואיך אפשר לנצח את הסטטיסטיקה | הדרך לשרוף קלוריות גם כאשר אתם ישנים | מה עושים עם אכילה רגשית והכלי העוצמתי לשיפור הבריאות (בריאות)
חג השבועות בפתח, ומנהג ידוע בבתי ישראל לאכול מאכלי חלב לכלל סוגיו. היותנו ארץ זבת חלב ודבש, בוודאי מביאה אותנו לצרוך אף בחיי היום יום מוצרי חלב, ויש בהם יתרונות רבים אך גם כדאי לא להגזים. מדריך שולחן החג (אוכל, בריאות)
חג השבועות בפתח, ומנהג ידוע בבתי ישראל לאכול מאכלי חלב. היותנו ארץ זבת חלב ודבש, בוודאי מביאה אותנו לצרוך אף בחיי היום יום מוצרי חלב, ויש בהם יתרונות רבים אך גם כדאי לא להגזים. מדריך שולחן החג (הורים, שיווקי)
חג השבועות בפתח, ומנהג ידוע בבתי ישראל לאכול מאכלי חלב לכלל סוגיו. היותנו ארץ זבת חלב ודבש, בוודאי מביאה אותנו לצרוך אף בחיי היום יום מוצרי חלב, ויש בהם יתרונות רבים אך גם כדאי לא להגזים. מדריך שולחן החג (בריאות, שיווקי)
חג השבועות בפתח, ומנהג ידוע בבתי ישראל לאכול מאכלי חלב. היותנו ארץ זבת חלב ודבש, בוודאי מביאה אותנו לצרוך אף בחיי היום יום מוצרי חלב, ויש בהם יתרונות רבים אך גם כדאי לא להגזים. מדריך שולחן החג (בריאות, שיווקי)
הידעתם? משקאות קלים ותוססים, כמו קולה, לימון-ליים ועוד גורמים לאיבוד סידן. הם עשירים בזרחן מה שגורם לסידן מהמזון שלא להיספג. גם מזונות חלביים - כשצורכים מיני מזונות חלביים שמתפארים ב- 0% שומן. כמו יוגורטים או חלב 1%. כיוון שהסידן זקוק למינימום של 3% שומן על מנת שיוכל להיספג
הסוף ל"בלוף הסידן": אחרי שהתבשמנו רבות מ"סגולותיו" הרבות והמועילות של החלב, הגיע הזמן לנפץ את המיתוס המרכזי – הסידן, כדאי שתדעו: הסידן שבחלב אינו נספג בגוף. נקודה. לא מועיל גם לא מזיק? לא בטוח – כדאי שתקראו:
חלב, כמה דברים שלא ידעתם על מוצרי החלב: החלב עוזר להתפתחות מואצת של תאי סרטן, החלב חשוד כמעורר סוכרת נעורים, אלרגן מספר אחד, קשור לדלקות אוזניים, החלב גם עלול להכיל כמויות גדולות של הורמונים ולשבש את המערכת ההורמונאלית האנושית. "כיכר השבת" פותח בסדרת תחקירים על מוצרי החלב. ומה אומרים הרופאים? (בריאות)