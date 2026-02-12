טרגדיה: תינוק בן ארבעה שבועות נפטר בבית החולים אסותא באשדוד כתוצאה מכשל נשימתי. כך דיווח היום (חמישי) משרד הבריאות. לפי הדיווח, התינוק שנפטר צרך מוצרי נוטרילון מאצוות שבוצע עליהן ריקול.

"למשרד הבריאות דווח על מקרה פטירה של תינוק בן 4 שבועות בבית החולים אסותא אשדוד ביום שישי האחרון מכשל נשמתי", נכתב בהודעת משרד הבריאות. "בעקבות הדיווח הנחה מנכ"ל משרד הבריאות על הקמת ועדת בדיקה חיצונית לבחינת נסיבות התמותה ואופן הדיווח והעברת המידע למשרד, לאחר שהתברר כי האירוע לא דווח למשרד באופן הנדרש בזמן אמת".

לדברי משרד הבריאות, "התינוק שנפטר צרך מוצרי נוטרילון מאצוות שבוצע עליהן ריקול. בשלב זה נשלל קשר קליני בין צריכת מוצרי הנוטרילון לבין התמותה, הן על ידי הגורמים המטפלים והן בעקבות הממצאים הראשוניים של המרכז הלאומי לרפואה משפטית. עם זאת, כדי לבחון נושא זה לעומק, יערכו בדיקות נוספות, וועדת הבדיקה החיצונית תבחן גם נושא זה והרכב הוועדה ישקף את המומחיות הנדרשת לשם כך".

כזכור, בסוף השבוע האחרון הורחב הריקול על מוצרי נוטרילון, מחשש שהם עלולים לגרום להרעלת צרוליד. משרד הבריאות בישראל היה הראשון בעולם להרחיב את הריקול אחרי קביעת הרף החדש של efsa, הסוכנות האירופאית לבטיחות מזון, שנקטה במקדם בטיחות מחמיר במיוחד עבור צרולידים על מנת להגדיר רמה מקסימלית מותרת בתרכובות מזון לתינוקות.