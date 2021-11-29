פעוט נוסף נפטר ממחלת החצבת אך ההפחדות ממשיכות | אינטרסנטים, הכתות, הנפגעים, אנשי הטבע הקונספירטורים והאנרכיסטיים | נתונים מול מציאות: כמה אנשים מתו לפני שהיה אנטיביוטיקה וחיסונים וכמה כיום | הפרופסור שהוזכר עונה בלייב: לא אמרתי כזה דבר | התיכום של נוכל ההמונים | תחקיר מקיף אל מפיצי ההפחדות והשקרים (בריאות)
ביד לאחים מבקשים לפרסם בראש כל חוצות כי למרות שמה המטעה, 'קבלה לעם' היא קבוצה שרבנים רבים פסלו את דרכה מכל וכל. והמאפיינים שלה אינם פשוטים. וכי לפי כל מה שעולה מהפרסומים והעדויות שמדווחות, על הציבור להיזהר (כנסת)
א', יוצא הכת "לב טהור" שראשיה נעצרו בגואטמלה, חושף עדויות מהקהילה שבה חברים אמו ושני אחיו: "היה חלום בלהות". מנכ"לית המרכז הישראלי לנפגעי כתות: "מנהיגי הכת הביאו לגירושים וחיתנו את הגבר עם בת 14" (חרדים)