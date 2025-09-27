טרגדיה בשכונת בית ישראל: פעוט שישי נפטר לאחר שחלה בחצבת

כוחות הצלה הוזעקו היום (שבת קודש) בצהריים לבית בשכונת בית ישראל בירושלים בעקבות דיווח על פעוט מחוסר הכרה.

ד"ר אריה יפה רופא מתנדב באיחוד הצלה והחובשים מאיר זנדר ושניאור גלויברמן מסרו: "סיפרו לנו כי הפעוט לא התעורר משנתנו לאחר שנדבק בחצבת. ביצענו בו פעולות החייאה ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים הדסה הר הצופים במצב אנוש תוך כדי המשך פעולות החייאה - שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. צוותי חוסן של איחוד הצלה פעלו במקום עקב אופי האירוע".

תורן השבת של 'צוות הצלה', הפראמדיק נפתלי סופר, סיפר: "כשהגעתי למקום ראיתי פעוט כבן שנה וחצי חודשים החולה במחלת החצבת, כשהוא ללא דופק וללא נשימה לאחר שלדברי בני משפחתו לא התעורר משנתו".

לדבריו: "יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א התחלנו מיידית לבצע בו פעולות החייאה מתקדמות, הכוללות עיסויי לב, הנשמות ומתן תרופות מצילות חיים. והוא פונה על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד"א תוך כדי המשך פעולות החייאה במצב אנוש לחדר הלם בבית החולים הדסה הר הצופים בעיר ושם בהמשך למרבה הצער נאלצו הרופאים לקבוע את מותו".

עקב עלייה מדאיגה במספר המקרים של ילדים המגיעים למצב מסכן חיים בעקבות מחלת החצבת, בארגון צוות הצלה שבים ומזכירים לציבור להישמע להוראות משרד הבריאות והרבנים ולחסן את הילדים לחצבת על מנת למנוע מקרים דומים חס ושלום.

מבית החולים הדסה הר הצופים נמסר: "אל המחלקה לרפואה דחופה בהדסה הר הצופים פונה תינוק בן שנה וחצי, חולה חצבת מירושלים, תוך כדי פעולות החייאה. מאמצי ההחייאה נמשכו גם בבית החולים אך לצערנו הצוות נאלץ לקבוע את מותו".