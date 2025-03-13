דיסוננס קוגניטיבי

פעוט נוסף נפטר ממחלת החצבת אך ההפחדות ממשיכות | אינטרסנטים, הכתות, הנפגעים, אנשי הטבע הקונספירטורים והאנרכיסטיים | נתונים מול מציאות: כמה אנשים מתו לפני שהיה אנטיביוטיקה וחיסונים וכמה כיום | הפרופסור שהוזכר עונה בלייב: לא אמרתי כזה דבר | התיכום של נוכל ההמונים | תחקיר מקיף אל מפיצי ההפחדות והשקרים (בריאות)
פלצבו, פליטת פה פרוידיאנית ודיסוננס קוגנטיבי, כל אלו חלק מתופעות פסיכולוגיות מרתקות עם פן משעשע | לרגל ימי הפורים נציג את ההסבר לכל תופעה וכיצד היא מתקשרת לתקופה. והכל עם כוס יין ביד אחת וחיוך ביד השנייה, סליחה, על הפנים. נצא לדרך... (פסיכולוגיה)
זה מה שמעשן יענה לכם אם תגידו לו ש"לא בריא לעשן" • זה מה שתענו לעצמכם אם אכלתם שוקולד למרות שאתם צריכים דיאטה • מה נענה למצפון על התנהגות שאנו לא רוצים ומה הדרך הנכונה להתמודד עם קונפליקט פנימי ומייסר? (מעניין)