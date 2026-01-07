היממה האחרונה רוויה באירועים קשים, החל מזירות הרפואה המדאיגות, דרך המשך חקירת הטרגדיה המזעזעת בירמיהו ועד למתיחות עולמית שעלולה להצית עימות בין מעצמות.

והיום בתוכנית 'דבר ראשון' עם משה מנס ואלי גוטהלף ראיון עם החובש אלי אייזנבך שהגיע ראשון לזירה, הוא סיפר על ההתנהלות שלו ברגע הראשון ואיך מתמודדים עם הטרגדיה.

בנוסף, לאחר ההתרעות על הגעת אבעבועות הקוף לארץ, בדקנו עם פרופסור חגי לוין האם יש צורך להילחץ, מה זו המחלה, האם צריך להתחסן. בנוסף דיברנו אתו על הפחד מהחיסונים ועל ההתנהלות של מערכת הבריאות והכלכלה שלא תורמת לבריאותנו.

ובכותרות:

1. הטרגדיה בירמיהו: המשטרה חזרה בה מאישום הרצח

16 שעות לאחר שחייו של הבחור יוסף אייזנטל ז"ל נגדעו תחת גלגלי האוטובוס במהלך עצרת המחאה, המשטרה עדכנה את סעיפי החשד נגד הנהג. בניגוד להצהרות הראשוניות, המשטרה חזרה בה מחשד לרצח בנסיבות מחמירות, וכעת החשד מתמקד בעבירת המתה.

במהלך הדיון בהארכת המעצר, ציינה השופטת כי היא מאמינה לנהג שהסיטואציה שבה עשרות צעירים הקיפו אותו הייתה מלחיצה, אך הבהירה: "אינני סבורה שהאופציה של נהיגה מהירה אל תוך ההמון היא האופציה הנכונה". בקהל נשמעה תהייה נוקבת: "תארו לעצמכם מה היה קורה לו נהג חרדי היה נקלע לסיטואציה דומה בהפגנה של ערבים". חובש מד"א שהיה הראשון בזירה ישחזר בתוכנית את המראות הקשים שלא נותנים לו מנוח.

2. בהלה במערכת הבריאות: שפעת, חצבת ואבעבועות הקוף

סדרת אירועים רפואיים קשים מעוררת דאגה עמוקה בציבור:

מוות משפעת: פעוט בריא בן חודשיים מהצפון נפטר כתוצאה ממחלת השפעת. זהו המקרה השישי השנה של מוות ילדים מהמחלה. במשרד הבריאות קוראים לסביבת הילדים להתחסן כדי להעניק הגנה עקיפה לאלו שטרם הגיעו לגיל חיסון. חצבת וקריסת מערכות: תינוקת בת 11 חודשים פונתה במצב קריטי להדסה עין כרם לאחר הידרדרות קשה של מחלת החצבת. צוות אקמו הוזעק לחבר אותה למכשיר ומצבה מוגדר כעת קריטי.

3. מלחמה בלב ים: רוסיה וארה"ב במסלול התנגשות

התפתחות דרמטית באוקיינוס האטלנטי: ארצות הברית מנסה להחרים את מכלית הנפט "מרינרה" המקושרת לוונצואלה, אך מוסקבה לא נשארת חייבת. רוסיה שיגרה ספינת מלחמה וצוללת לליווי המכלית במטרה למנוע מצבא ארה"ב להשתלט על כלי השיט. המהלך מעלה את רמת המתיחות לשיא ועלול להוביל להתנגשות צבאית ישירה בין המעצמות.

4. לנשום עמוק: שיא גינס מטורף

בין הכותרות הקשות, הגיע הישג שגובל בעל-אנושי: ויטומיר מריצ'יץ' מקרואטיה שבר את שיא העולם בצלילה חופשית לאחר שעצר את נשימתו מתחת למים למשך 29 דקות ושלוש שניות. השיא הושג בעזרת שיטת "דניטרוגנציה" (נשימת חמצן טהור לפני הצלילה), והוא מצריך שליטה נפשית ופיזית אבסולוטית כדי לסלק את אינסטינקט ההישרדות הבסיסי. בתוכנית הסביר מנס - שמשמש כצולל מיכלים וצולל חופשי בעצמו, איך הדברים עובדים.