החצבת גובה עוד קרבן: ילד בן 6 הגיע במצב אנוש ונפטר בבית החולים

ילד בן שש שלא חוסן נפטר הלילה בבית החולים לאחר שהגיע במצב אנוש, כך הודיע משרד הבריאות | במשרד הבריאות מדגישים את חשיבות החיסון לילדים בזמן, מה שמתגלה כמונע תמותה (חדשות) 

צילום: תסמיני החצבת ( צילום: shutterstock)

ילד כבן שש שלא היה מחוסן נגד מחלת החצבת נפטר במהלך הלילה, כך הודיע הערב משרד הבריאות.

לפי הודעת המשרד, הילד הובא אל בית החולים כשהוא במצב אנוש, והרופאים נאלצו לקבוע את מותו בתום ניסיונות החייאה ממושכים. ממשרד הבריאות נמסר בהקשר זה כי "חיסון והגעה בזמן לקבלת טיפול רפואי - יכולים להציל חיים".

מקרה זה מצטרף לדיווחים על 15 מקרי מוות נוספים מהמחלה, כאשר רובם המכריע של הנפטרים הם ילדים ותינוקות שהיו בריאים וללא מחלות רקע קודמות, אך לא חוסנו נגד הנגיף. במשרד הבריאות שבו והבהירו כי "ניתן למנוע חצבת באמצעות חיסון יעיל ובטוח - המציל חיים".

בעקבות המקרה, מדגישים גורמי הרפואה כי ישנה חשיבות מכרעת להגעה מהירה למוסד רפואי ברגע שמתעורר חשד להידבקות או עם הופעת תסמינים ראשונים. על פי הנחיות המשרד, שגרת החיסונים כוללת מתן מנה ראשונה בגיל שנה ומנה שנייה בגיל שש. עם זאת, באזורי התפרצות ובמקרי נסיעה ליעדים נגועים, מומלץ להקדים את המנה השנייה לגיל שנה וחצי ולהעניק חיסון כבר מגיל שישה חודשים.

כמו כן, פורסמה אזהרה לציבור הלא מחוסן ולהורי תינוקות שטרם השלימו את סדרת החיסונים המלאה, להימנע מנוכחות באירועים רבי משתתפים באזורים בהם קיימת התפרצות של המחלה, זאת בשל סיכון גבוה להדבקה בקרב קבוצות אלו.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

