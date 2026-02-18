כיכר השבת
אזהרה דחופה

"לא לוקחים סיכונים": מאות נוסעים בטיסה נחשפו לחולה חצבת

משרד הבריאות באזהרה דחופה: נוסע חולה חצבת שהה בטיסת אל על LY026 מניוארק לנתב"ג ביום ראשון האחרון. נשים הרות ותינוקות ששהו על המטוס נקראים לפנות בדחיפות ללשכות הבריאות מחשש להדבקה בנגיף המדבק. המירוץ לעצירת שרשרת ההדבקה החל (בארץ, בריאות)

2תגובות
המראה בנתב"ג | ארכיון (צילום: Yossi Aloni/Flash90)

האם טיסת אל על מניוארק הפכה למדגרת נגיפים בשחקים? משרד הבריאות מעלה הבוקר כוננות גבוהה בעקבות חשש כבד לחשיפה המונית של מאות נוסעים למחלת החצבת. בלב הפרשה עומד נוסע שנשא את הנגיף ושהה בחלל הסגור של המטוס במשך שעות ארוכות, כשהוא מסכן באופן פוטנציאלי עשרות תינוקות ואוכלוסיות בסיכון.

בעוד שהדבקה רשמית טרם אושרה, גורמי הרפואה מבהירים: "חצבת היא אחת המחלות המדבקות בעולם, אנחנו לא לוקחים שום סיכון". כעת, המירוץ נגד השעון לאיתור הנוסעים נמצא בשיאו.

על פי הפרטים שפורסמו החקירה האפידמיולוגית העלתה כי הטיסה המדוברת נחתה בנתב"ג ביום שני השבוע בשעה 14:30, ומאז פועלים במשרד הבריאות לאתר את כל מי שבא במגע עם החולה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
לא מתחסנים ומזירים לחיינו מחלות נוראיות
עודד
1
כל אדם מבוגר שלא התחסן הוא בגדר פושע וחב לאחריני. לכל התינוקות שלא יכולים עדיין להתחסן. וגם אם נאמר שלא רוצה להתחסן אבל לטוס במטוס לסכן אחרים אין לו רשות פעם לא היה חיסונים פעם לא היה מטוסים אל תטוס.
אנונימי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר