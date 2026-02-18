"לא לוקחים סיכונים": מאות נוסעים בטיסה נחשפו לחולה חצבת

האם טיסת אל על מניוארק הפכה למדגרת נגיפים בשחקים? משרד הבריאות מעלה הבוקר כוננות גבוהה בעקבות חשש כבד לחשיפה המונית של מאות נוסעים למחלת החצבת. בלב הפרשה עומד נוסע שנשא את הנגיף ושהה בחלל הסגור של המטוס במשך שעות ארוכות, כשהוא מסכן באופן פוטנציאלי עשרות תינוקות ואוכלוסיות בסיכון.

בעוד שהדבקה רשמית טרם אושרה, גורמי הרפואה מבהירים: "חצבת היא אחת המחלות המדבקות בעולם, אנחנו לא לוקחים שום סיכון". כעת, המירוץ נגד השעון לאיתור הנוסעים נמצא בשיאו.

על פי הפרטים שפורסמו החקירה האפידמיולוגית העלתה כי הטיסה המדוברת נחתה בנתב"ג ביום שני השבוע בשעה 14:30, ומאז פועלים במשרד הבריאות לאתר את כל מי שבא במגע עם החולה