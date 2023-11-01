משרד הבריאות באזהרה דחופה: נוסע חולה חצבת שהה בטיסת אל על LY026 מניוארק לנתב"ג ביום ראשון האחרון. נשים הרות ותינוקות ששהו על המטוס נקראים לפנות בדחיפות ללשכות הבריאות מחשש להדבקה בנגיף המדבק. המירוץ לעצירת שרשרת ההדבקה החל (בארץ, בריאות)
שותפות גורל: משדה התעופה ניוארק בניו יורק שבארה"ב, יוצאות כל יום שתי טיסות לכיוון ישראל, מספר תושבי ניו יורק, החליטו ליטול יוזמה ובזמן שהנוסעים מגיעים לטיסה, הם מגיעים למקום עם מוזיקה מרגשת, ומביאים אוכל, משחקים, מוזיקה ועוד | צפו בתיעוד קצר ומרגש מהשבוע (חדשות חרדים)