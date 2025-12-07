על רקע העלייה המדאיגה בתחלואת החצבת, במיוחד בריכוזים החרדיים, הגיע לאולפן ד"ר אור קריגר, רופא מומחה למחלות זיהומיות בילדים, מיקרוביולוג קליני וסגן ראש חטיבת בריאות הציבור במשרד הבריאות, כדי לעשות סדר בנתונים ולנפץ את המיתוסים שמסכנים חיים.

משה מנס שיתף בתגובות הקשות שהוא מקבל ממתנגדי חיסונים: "כתבו לי שאני רוצח מכיוון שאני מעז להזהיר מפניהם". ד"ר קריגר, בתגובה, הציג את המציאות המדעית והרפואית בצורה חדה וברורה.

המוקד: ערים חרדיות

לדברי ד"ר קריגר, ההתפרצות הנוכחית החלה בחודשים אפריל-מאי, עם זינוק חד בחודשים אוגוסט-ספטמבר. "עיקר התחלואה היה בירושלים ובית שמש, בעיקר בציבור החרדי", הוא מציין, אך מזהיר כי המגמה מתפשטת: "כעת אנחנו רואים התפזרות גיאוגרפית לערים נוספות כמו טבריה, נוף הגליל ומודיעין עילית".

"מדבק פי 4 מכל נגיף אחר"

אחת הנקודות המטרידות ביותר שעלו בראיון נוגעת לרמת ההדבקה של החצבת. "הנגיף הזה הוא הנגיף המדבק ביותר שאנחנו מכירים", מבהיר ד"ר קריגר נחרצות. "הוא מדבק פי ארבעה מכל נגיף הכי מדבק אחר שיש. הוא עובר בחלקיקים סופר-קטנים באוויר".

עד כמה זה מסוכן? ד"ר קריגר מספק תרחיש אימים יומיומי: "הנגיף יכול להדביק גם שעתיים אחרי שבן אדם חולה יצא מהחדר. אם אדם חולה ישב באולפן, ואנחנו נכנסים שעתיים אחריו והוא עשה 'אפצ'י' קטן - אם אנחנו לא מחוסנים, אנחנו עלולים להידבק".

המלחמה ב'פייק ניוז'

כשנשאל מדוע ההתפרצות מתמקדת בערים החרדיות, ד"ר קריגר נזהר מלהכליל אך מצביע על בעיה נקודתית וכואבת: "הציבור החרדי הוא מגוון, אבל יש קבוצות מאוד ספציפיות שפשוט לא מתחסנות. המיעוט של המקרים זה התנגדות נטו, אנשים שמוזנים על ידי 'פייק ניוז' ורמת הפחדה נוראית".

הוא תוקף בחריפות את מפיצי השקרים: "זה אנשים שמשקרים לציבור, מסכנים אותו ומסיתים את דעתו. זה שובר לב".

לגבי בטיחות החיסון, הרופא מרגיע באופן חד משמעי: "החיסון לחצבת הוא חיסון בטוח עם ניסיון של עשרות שנים ומאות מיליוני מנות. הטענות על תופעות לוואי ארוכות טווח הן שקרים".

האם אתם מוגנים?

במהלך הריאיון ניתנה תשובה לשאלה המעסיקה הורים ומבוגרים רבים: מי נחשב מוגן? "מי שקיבל את שני החיסונים בילדותו, מוגן ב-99% יעילות ולא יחטוף את המחלה", מסביר ד"ר קריגר. לאדם מבוגר שאינו בטוח אם חוסן, הוא ממליץ לבדוק בפנקס החיסונים (הפיזי או הדיגיטלי). התשובה הקצרה למבוגר הממוצע שחוסן בילדותו: "כן, בוודאי שאתה מחוסן".

לסיום, ביקש ד"ר קריגר להעביר מסר של תקווה ואחריות: "ההישג הגדול שלנו כאנושות הוא היכולת למנוע מחלות, לא רק לטפל בהן. תכירו בזה, ותדחפו לכך שכולנו נהיה מחוסנים - רק אז נצליח להימנע מהתפרצויות וטרגדיות".

צפו בראיון המלא בראשית הכתבה