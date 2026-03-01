כיכר השבת
שיהיו הפצועים האחרונים בעז"ה

היום הראשון למלחמת שאגת הארי: משרד הבריאות מעדכן על כמות הפצועים

ביום השני למלחמת שאגת הארי, משרד הבריאות מעדכן את נתוני הפצועים עד כה מתחילת המלחמה בשבת בבוקר | עד כה ידוע על שתי נשים שנהרגו כתוצאה ממטח הטילים (חדשות מלחמה)

זירת הנפילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

מבצע שאגת הארי: משרד הבריאות מדווח לפני זמן קצר (ראשון) על מספר הפצועים עד כה מתחילת המלחמה בשבת בבוקר.

נכון לשעה 8:00 בבוקר, פונו לבתי החולים 456 אנשים, מתוכם כרגע מאושפזים ושוהים במלר"ד 86 אנשים.

מתוכם:

1 קשה שלא כתוצאה ישירה מנפילת טילים

19 בינוני

92 קל

3 חרדה

ו-1 בהערכה רפואית.

מהמשר דנמסר: "משרד הבריאות מבקש ממי שמתגוררים בשכנות לאזרחים ותיקים, לסייע להם ככל הניתן בבחירת המרחב המוגן הקרוב והבטוח ביותר, בתרגול ההגעה אליו, ואף בהגעה מוקדמת, ככל שזאת מתאפשרת, למרחב המוגן, לפני הישמע האזעקה ולמנוע תאונות הנובעות מנפילה בדרך למרחבים המוגנים".

