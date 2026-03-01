שיהיו הפצועים האחרונים בעז"ה היום הראשון למלחמת שאגת הארי: משרד הבריאות מעדכן על כמות הפצועים ביום השני למלחמת שאגת הארי, משרד הבריאות מעדכן את נתוני הפצועים עד כה מתחילת המלחמה בשבת בבוקר | עד כה ידוע על שתי נשים שנהרגו כתוצאה ממטח הטילים (חדשות מלחמה)

בס בני סולומון כיכר השבת | 10:34