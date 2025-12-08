ראש עיריית ניו יורק הנבחר, זוהראן ממדאני, פרסם סרטון שבו הסביר את זכויותיהם של תושבי העיר בעת מפגש עם סוכני משטרת ההגירה בארצות הברית, וזאת בעקבות ניסיון פשיטה שבוצע במנהטן.

הסרטון מגיע בתקופה שבה אכיפת ההגירה בניו יורק נמצאת תחת ביקורת ציבורית, ומציג כיצד ממדאני מתכוון להתמודד עם פעולות פדרליות שלטענתו מאיימות על מהגרים בעיר.

ממדאני פתח את הסרטון בהתייחסות לפשיטה שבוצעה בסוף השבוע הקודם במנהטן. לדבריו, כחלק מהבטחתו לתושבי העיר, הוא יגן על זכויות כל מי שחי בה, כולל יותר משלושה מיליון מהגרים. הוא הסביר כי כל תושב יכול לעמוד מול סוכני ההגירה אם הוא יודע את זכויותיו.

בסרטון פירט ראש העיר הנבחר את הכללים המרכזיים החלים על מפגשים עם סוכני ההגירה. הוא הבהיר כי לסוכנים אין סמכות להיכנס לבתים, לבתי ספר או לאזורים פרטיים במקום העבודה ללא צו שיפוטי חתום על ידי שופט.

הוא גם ציין כי הסוכנים עשויים להציג מסמכים אחרים המראים כאילו יש להם סמכות מעצר, אך לדבריו מדובר במסמכים שאינם תקפים.

ממדאני הוסיף כי החוק מאפשר לסוכנים לשקר במהלך מפגש, אך לתושבים יש את הזכות לשמור על שתיקה. במקרה של עיכוב, ניתן לשאול שוב ושוב: "האם אני חופשי ללכת?" עד לקבלת תשובה ברורה. בנוסף, הוא ציין כי החוק מאפשר לתעד ולצלם את הסוכנים, כל עוד הצילום אינו מפריע לעבודתם.

לדבריו, חשוב לשמור על קור רוח בכל מפגש עם סוכני ההגירה או עם אכיפת החוק, להימנע מהתנגדות, מנוסה או מהפרעה לפעילותם. בסיום הסרטון הדגיש ממדאני את הזכות החוקתית של תושבי ניו יורק למחות, והצהיר כי תחת הנהגתו העיר תגן על הזכות הזו ותמשיך לעמוד לצד מהגרים.

ממדאני סיכם בכך שמטרתו המרכזית כראש עיר תהיה להגן על המהגרים החיים בניו יורק, ולוודא שהעיר ממשיכה להיות בית בטוח עבורם.