בצעד המוגדר כעסקת הנשק הגדולה ביותר של ארגנטינה בחצי המאה האחרונה, קלטה המדינה את ששת מטוסי הקרב הראשונים מדגם F-16, מתוך 24 מטוסים שנרכשו מדנמרק.

עלות ומשמעות: הרכישה, שעלותה נאמדת בכ-300 מיליון דולר, מסמנת את רצונו העז של ממשל מיליי לבצע מודרניזציה מקיפה לכוחות המזוינים המיושנים של המדינה.התלהבות נשיאותית: נשיא ארגנטינה, חבייר מיליי, בירך בהתלהבות על הגעת המטוסים בטקס חגיגי, וכינה אותם באופן דרמטי: "המלאכים השומרים על ארגנטינה".

טראמפ אישר: שדרוג היכולות האוויריות

ה-F-16, מתוצרת ארצות הברית במקורם, נרכשו ממלאי חיל האוויר הדני. העסקה כולה התאפשרה בזכות אישור מיוחד מטעם ממשלת ארה"ב.

האישור האמריקאי: לפי דיווחים, נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הוא שאישר באופן אישי את מכירת המטוסים, בצעד המדגיש את חיזוק הקשרים הביטחוניים בין שתי המדינות. שגריר ארה"ב בבואנוס איירס הגדיר את הרכש כ"צעד חשוב בתהליך המודרניזציה".

הטקס המיוחד: הטקס הרשמי לקבלת המטוסים והטייסים הארגנטינאים שהוכשרו להטיסם נערך בבסיס ריו קוארטו. מיליי הוזמן אף לשבת בקוקפיט של אחד המטוסים, כשלצידו שר ההגנה לואיס פטרי ואחותו ומזכירת לשכת הנשיאות, קרינה מיליי.