גילוי ארכיאולוגי משמעותי התרחש לאחרונה בנכס פרטי בצרפת, כאשר בעל בית שביצע עבודות הרחבה בנכסו נתקל בשרידים גאלו-רומיים חשובים. בלב הממצאים נתגלו שלושה מטמוני מטבעות קבורים, כשאחד מהם, שמצא שלם, הכיל כמות יוצאת דופן של כ-19,000 מטבעות.

המטמון השלם שנתגלה היה כד חרס אפוי, במשקל כולל של 50 ק"ג, אשר הכיל את המטבעות. המטבעות מתוארכים לתקופה הקונסטנטיניינית, והם מקושרים לקיסר הרומי קונסטנטינוס, אשר נחשב לאחד הקיסרים הרומיים הגדולים של העת העתיקה. על גבם של המטבעות הרבים מופיעים תיאורים של שני חיילים יחד עם גביעי הנשק של צבאם, פרט המהווה רמז לזיהוי מקורם המדויק.

בנוסף לאוצר המטבעות, נמצאו באתר גם ממצאים נוספים, ובהם כלי להובלת נוזלים ואלמנט של כלי אוכל יוקרתי (vaisselle fine). כלל הממצאים, לאחר הוצאתם מהאדמה, יעברו תהליכי ניקוי ומיון קפדניים. לאחר מכן, הם ינותחו על ידי מומחים, ובהם ארכיאולוגים-נומיסמטים החוקרים מטבעות עתיקים. חקר ההיסטוריה המדויקת של אלפי חפצים אלו צפוי להימשך לפחות שנתיים.

למרות שהאוצר נמצא ברשותו הפרטית של האיש, לפי החוק בצרפת, כל התגליות הארכיאולוגיות הן בבעלות מלאה של המדינה (100%), לעומת 50% שהיו שייכים למדינה בעבר. בנוסף, החוק אוסר על אנשים פרטיים לבצע חפירות מאז שנת 2016.