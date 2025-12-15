מ"זדים" ל"מיארה": פרוגרס ליטאי במסיבת חנוכה • מעייריב

האורות הנדלקים: חנוכה בבני ברק ובירושלים

רבבות חסידים השתתפו אמש בהדלקות נר ראשון של חנוכה בחצרות הגדולות. בבני ברק, האדמו"ר מויז'ניץ העלה שלהבת במנורת הזהב העתיקה, והעניק ברכות לרבבות מטבעות שיחולקו לחסידיו. בירושלים, רבבות חסידי גור גדשו את ההיכל המרכזי לחזות בזיו עבודתו הקדושה של האדמו"ר במעמד המרגש.

דרמה בכנסת: חוק ה"טלפונים הכשרים" אושר

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה הצעת חוק פרטית של ח"כ אייכלר (יהדות התורה), ברוב גורף. לפי ההצעה, גופים ציבוריים (כמו הביטוח הלאומי ורשות המסים) יחויבו לשלוח הודעות קוליות מוקלטות, בנוסף למסרונים, לאנשים עם טלפונים שאינם מקבלים SMS. החוק בא להשוות את השירות הציבורי שניתן לאוכלוסייה המחזיקה ב"טלפונים כשרים" (ללא מסרונים), שעד כה סבלה מחוסר מענה.

מ"זדים" ל"מיארה": הפרוגרס הליטאי בבית סלבודקה

מיני דרמה חריגה התחוללה אמש במסיבת חנוכה המסורתית בישיבת סלבודקה בבני ברק. ראש הישיבה, הגאון רבי דב לנדו, הורה לבחורים לשנות את מילות השיר העתיק "זֵדִים הֱלִיצֻנִי"

ראש הישיבה הסביר כי ה"זדים" של ימינו הם היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, "שמתנכלת לעולם התורה".

הבחורים שינו את המילה המקורית, והשירה הסוערת על היועמ"שית הפכה לשיחת היום בגבעת הישיבה.

נס חנוכה משפחתי: חמישה פדיונות בכורות בבת אחת

אירוע נדיר ומרגש התקיים השבוע, בו נערכו חמישה פדיוני בכורות לבני משפחה אחת מבית שמש, בגילאים 14 עד 40. הסיפור החל כאשר אברך מבעלזא גילה שלבכור במשפחה, בן 17, טרם נערך פדיון הבן. במהלך ההכנות התברר כי ישנם ארבעה בכורים נוספים במשפחה שטרם קיימו את המצווה החשובה. החמישה ערכו אירוע משותף, באופן סמלי בימי החנוכה המציינים את ניצחון קיום המצוות על הגזירות.