שורד השבי מתן אנגרסט, שחזר מעזה ביום שני האחרון, הגיע הערב (רביעי) להשתתף בהלוויית מפקדו סרן דניאל פרץ הי"ד, שגופתו הושבה לישראל בכניסת שמחת תורה, שעות אחרי שחרורו.

״היה לי חשוב להצדיע ולחלוק כבוד אחרון למפקד שלי דניאל ז״ל, שהוביל את הקרב ההירואי שלנו באותה השבת", אמר אנגרסט הערב. הוא הוסיף: "המעגל ייסגר רק כשאיתי חן יושב לקבורה באדמת ישראל, יחד עם כל החללים״.

סרן דניאל שמעון פרץ הי"ד מיד בנימין, נולד ביוהנסבורג שבדרום אפריקה. בגיל 13 עלה לארץ עם משפחתו. דניאל אהב מאוד ספורט אתגרי, ולפני גיוסו נפצע במהלך סקי מים. לאחר ניתוח והתאוששות, הוא נלחם כדי להעלות את הפרופיל הרפואי שלו כדי שיוכל להצטרף לחיל השריון. הוא הגשים את חלומו וסיים כמצטיין קורס מפקדי טנקים, ואף סיים בהצטיינות קורס קצינים.

בשבעה באוקטובר דניאל היה מוצב בנחל עוז. הוא וצוות הטנק שלו סייעו להדוף בגבורה מחבלים רבים. במהלך הקרב דניאל נפצע ונחטף ולאחר 163 ימים הוגדר כחלל צה"ל. לצידו נלחמו שורד השבי מתן אנגרסט, סמל ראשון איתי חן שעדיין חטוף בעזה, וסמל תומר ליבוביץ ז"ל שנפל בקרב.