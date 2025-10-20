ממלכת צרפת הייתה ישות מדינית שהתקיימה מהמאה החמישית לספירה ועד המהפכה הצרפתית בשנת 1792. היא התפתחה מממלכת הפרנקים המרובינגית והפכה לאחת המעצמות הדומיננטיות באירופה במשך מאות שנים.

בתקופת שיא כוחה, במאה ה-17 וה-18, הייתה ממלכת צרפת המדינה המאוכלסת ביותר באירופה המערבית, עם השפעה תרבותית, צבאית וכלכלית עצומה. תחת שלטונו של לואי ה-14, "המלך השמש", הגיעה הממלכה לשיא עוצמתה והפכה למודל לחיקוי עבור מונרכיות אירופאיות אחרות.

המבנה החברתי של ממלכת צרפת התבסס על מערכת מעמדית נוקשה, כאשר האצולה והכנסייה נהנו מזכויות יתר משמעותיות, בעוד שהמעמד השלישי, שכלל את רוב האוכלוסייה, נשא בנטל המיסים הכבד. מצב זה היה אחד הגורמים המרכזיים שהובילו למהפכה הצרפתית.

ממלכת צרפת הותירה מורשת עצומה בתחומי התרבות, האמנות, הארכיטקטורה והשפה. ארמון ורסאי, שנבנה בתקופה זו, מסמל עד היום את פאר הממלכה ועוצמתה. השפה הצרפתית הפכה לשפת התרבות והדיפלומטיה באירופה.

סופה של ממלכת צרפת הגיע עם המהפכה הצרפתית, כאשר המשטר המלוכני הופל והוחלף ברפובליקה הצרפתית הראשונה. אירוע זה סימן נקודת מפנה היסטורית שהשפיעה על התפתחות הדמוקרטיה המודרנית בעולם כולו.